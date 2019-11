Brake Der Lebendige Adventskalender wird auch diesmal wieder ab dem 1. Dezember in Brake geöffnet. Alle Teilnehmer stehen fest, wie Inola Hofrichter vom Brake-Verein jetzt mitteilt.

Nach den erfolgreichen vergangenen Jahren möchte der Verein Brake Tourismus und Marketing auch in diesem Jahr für viel Abwechslung sorgen. Vom 1. bis zum 24. Dezember locken täglich wechselnde Gastgeber wie Privatpersonen, Geschäftsleute oder Vereine mit einem Adventsangebot zum Genießen, Naschen und Erleben. Jeder Teilnehmer erhält eine eigene Adventskalenderzahl zugewiesen und dekoriert, beleuchtet und schmückt diese im Fenster seines Hauses.

Der Gastgeber öffnet in der Zeit von 18 bis 19 Uhr seine Tür für Besucher und Nachbarn und lädt zu heißem Glühwein, alkoholfreiem Kinderpunsch oder frischem Spekulatius ein. Es können Plätzchen gebacken, Gedichte vorgetragen, es kann gesungen oder musiziert werden. „Jeder Gastgeber kann sein Angebot und Rahmenprogramm selbst bestimmen“, merkt Inola Hofrichter an.

Am 1. Dezember öffnet sich das erste Türchen bei Reinecke an der Georgstraße 12. Weiter geht es am 2. Dezember in der Georg-von-der-Vring-Bibliothek an der Gerd-Köster-Straße 4. Am 3. Dezember ist es beim Caritas Verband Wesermarsch an der Ulmenstraße 1 soweit. Im St.-Bernhard-Hospital öffnet sich am 4. Dezember das nächste Türchen. Bei Thompson an der Buchenstraße 5 kann man am 5. Dezember einkehren. Am 6. Dezember öffnet das Schiffahrtsmuseum der oldenburgischen Unterweser, Breite Straße 9, seine Pforten.

Die weiteren Termine: 7. Dezember, Johanniter-Unfall-Hilfe; 8. Dezember, Hammelwarder Turnverein, Silver Line Dancer; 9. Dezember, Kita Arche Noah; 10. Dezember, Refugium; 11. Dezember, bei Ulla Frost; 12. Dezember, Braker Ruder- und Segelverein; 13. Dezember, SPD Brake; 14. Dezember, Fußpflege Faust; 15. Dezember, Tagespflege Hammelwarden; 16. Dezember, Petra Fehner/Wemken; 17. Dezember, Knopfdruck; 18. Dezember, Winterlounge, 19. Dezember, Konfetti; 20. Dezember, Boitwarder Bürgerverein & Förderverein Boitwarder Grundschule; 21. Dezember, Andrea Large & Norbert Poferl; 22. Dezember, Arp Schnitger Centrum sowie am 23. Dezember bei Reinecke. Am 24. Dezember sind die Gäste von 10 bis 12 Uhr beim Brake-Verein im Info-Pavillon an der Kaje willkommen.