Brake In wenigen Tagen schon könnte die angeschlagene Christuskirche Brake-Nord wieder den Stürmen trotzen. Am Dienstag sind die Fundamente des Trägerwerks der hölzernen Dachkonstruktion freigelegt worden. Mit der Verschalung der Träger und der Fundamente wird eine Braker Baufirma an diesem Mittwoch beginnen. Ein Korsett aus Stahlbeton soll dann für die nötige Stabilität sorgen.

Bauunternehmen und Statiker haben laut Pfarrer Christian Egts bereits in den vergangenen Tagen die Vorbereitungen zur Stabilisierung der Kirche getroffen. Vor einer Woche hatte die Nachricht die evangelische Kirchengemeinde Brake an der Weser erschüttert, dass die Christuskirche Brake-Nord einsturzgefährdet sei. Nach einer Ortsbesichtigung durch Mitarbeiter der Bauverwaltung der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Oldenburg war dazu geraten worden, noch einen Statiker hinzuzuziehen, um ganz auf der sicheren Seite zu sein. Größere äußere Mängel hatte man bis dahin laut Pfarrer Dirk Jährig nicht festgestellt. Der Statiker und ein Holzsachverständiger stellten jedoch fest: Es besteht akuter Handlungsbedarf.

Eine Festigkeitsmessung in den äußeren Bereichen, in denen das Holz der Witterung ausgesetzt ist, hatte ergeben, dass von einer Tragfähigkeit fast gar nicht mehr die Rede sein konnte.

Seit einer Woche ist das Gelände rund um die Christuskirche nun eingezäunt. In beiden Fahrtrichtung gesperrt ist die Weserstraße, Brakes Hauptverkehrsachse, vom Rosenburgring bis zur Kreuzung an der Golzwarder Straße. Wer beispielsweise zum Braker Hafen möchte, muss die Umleitung über die Raiffeisenstraße nehmen. Und längst nicht jeder äußert Verständnis für die Situation an der Weserstraße. In Kommentaren auf der Facebook-Seite der Wesermarsch-Zeitung wird zum einen der Verkehr in der angrenzenden Wohnsiedlung kritisiert, zum anderen aber auch die Art der Sperrung an sich. Die Paul-Brodek-Straße sei „in keinster Weise dafür gedacht, diese Verkehrsmassen aufzunehmen“, meint ein betroffener Anwohner. Vor allem da die Autofahrer „heizen“.

„Absolut inakzeptabel“ findet die Sperrung ein Nutzer. „Die Weserstraße ist eine Hauptverkehrsstraße.“ Er kritisiert vor allem die Absperrbaken an der Einmündung Weserstraße/B 212, „damit man wenigsten vernünftig und ohne Stau Richtung Famila etc. kommt“.