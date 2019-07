Brake „Der Kran kann bei einer Auslage von 43 Metern noch 3,6 Tonnen heben“, sagt Robert Bassenberg, dessen Gerüstbaufirma mit der technisch aufwendigen Arbeit betraut worden ist.

Der Ausleger reicht jedoch nicht ganz über die Kirche bis ans westliche Ende des steilen Satteldachs, dem ein schlanker Dachreiter mit Spitzhelm aufsitzt. In 27 Metern Höhe krönt dort eine Wetterfahne die Spitze des kleinen Glockentürmchens. Daher werden auf der Sinaburger Straße jeweils zwei Elemente fürs Dach zusammengefügt und dann komplett als 2,50 Meter breite und 16 Meter lange Einheit über das Satteldach gehoben und auf das Gerüst gesetzt.

Die 40 Quadratmeter großen Rechtecke sind mit Rollen versehen und werden in gut 20 Metern Höhe auf Schienen verschoben, die an den links und rechts der Kirche stehenden Gerüsten montiert sind. So lassen sich die Teile bis hin zum Glockentürmchen bewegen. 15 dieser Einheiten sind es insgesamt, zwischen die dann noch Passstücke gesetzt werden, um das Dach komplett dicht zu machen. So ist das Innere der St.-Bartholomäus-Kirche geschützt. „Wir haben vorher mit dem Brandsanierer gesprochen“, sagt Robert Bassenberg. Das sei die beste Methode, um unter dem Dach dann sicher und geschützt arbeiten zu können. Eine Plane zur Abdeckung sei daher weder sinnvoll noch erforderlich, so Robert Bassenberg. Am Abend sollte das Dach geschlossen sein.

Die St.-Bartholomäus-Kirche war durch ein Feuer, das am Donnerstag, 4. Juli, gegen 15.05 Uhr gemeldet worden war, schwer beschädigt worden. Ein Teil des hölzernen Dachstuhls im Bereich des Chorraums stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute wurden kulturhistorische Schätze zwar weitgehend gerettet. So blieben die Arp-Schnitger-Orgel von 1697/1698 sowie die darunter liegende hölzerne Empore aus dem Jahr 1633 vom Feuer verschont. Wie schlimm es um die Orgel tatsächlich bestellt ist, ist allerdings noch unklar.

Am Donnerstag ist auch Orgelbauer Martin Cladders aus Badbergen in der Kirche. Der Zustand sei schlecht. Die Orgel habe sehr gelitten. Zum einen durch das Löschwasser. „Vor allem jedoch durch die extrem hohe Luftfeuchtigkeit“, erklärt Martin Cladders. Es gebe starke Verformungen. Und dann sei die Orgel auch noch sehr verrußt, merkt er an. „Die Orgel lässt sich nicht mehr spielen“, betont er.

Jetzt wir die Arp-Schnitger-Orgel abgebaut. Bis Ende nächster Woche soll das erledigt sein. Wo die Einzelteile eingelagert werden, steht noch nicht abschließend fest. „Wahrscheinlich in Rastede“, mutmaßt der Orgelbauer. Die Orgelsachverständige Natalia Gvozdkova habe das Instrument bereits begutachtet. Nun müsse man abwarten, wie es weitergeht.

