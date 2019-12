Brake Noch ist der große Saal des Centraltheaters Brake (CTB) eine Baustelle. Es braucht schon viel Fantasie, um sich die tolle Atmosphäre in Erinnerung zu rufen, die den Raum über Jahrzehnte auszeichnete: die Sessel mit ihren roten Bezügen, die Leuchten auf den kleinen Tischen, die Stoffbespannung der Seitenwände und die Schalltrichter unter der weit ausladenden Decke. Doch in vier Monaten soll das CTB komplett runderneuert und in einem frischen, neuen Glanz erstrahlen. „Wir wollen im zweiten Quartal 2020 wiedereröffnen“, sagt Norbert Ostendorf, Vorstandsvorsitzender der Centraltheater Brake eG. Im April, so seine Hoffnung, könnten wieder die ersten Filme gezeigt werden.

Vor einem Jahr war der Startschuss für den Umbau gefallen. Seitdem ist viel geschehen. „Die ganz großen Katastrophen sind ausgeblieben“, freut sich Norbert Ostendorf. „Das große Stück ist geschafft. Das Ziel ist in Sicht. Wir hatten großes Glück mit den Handwerkern“, pflichten ihm die Vorstandsmitglieder Jens Frost, Jan Kuilert, Hans-Karl Soeken und Herbert Grammel bei.

CTB-Sanierung auf der Zielgeraden In Eigenleistung durch freiwillige Helfer wurden bislang schon viele Arbeiten vorgenommen: unter anderem Ausbau und Einlagerung von Sitzen und Säulenverkleidungen, Reinigung der Sitze, Lagerräume ausgeräumt, alte Lüftungsanlage ausgebaut, Abstützungen und Durchbrüche im Keller für die neue Lüftungsanlage angelegt, alte Toiletten beim Saal 1 abgebrochen, den westlichen Anbau für die Wärmedämmung vorbereitet, den Eingangsbereich fürs Kino 2 wieder hergerichtet. Auf 900 000 Euro werden die Kosten der CTB-Sanierung kalkuliert. Eine Schwerbehinderten-Toilette ist bei der Baumaßnahme eingeplant. Sicher ist, dass die 200 roten Sessel, die im Gebäude des alten Gymnasium an der Kirchenstraße eingelagert sind, wieder zurückkommen. Am 31. März 2016 war die Betriebserlaubnis für das denkmalgeschützte Centraltheater ausgelaufen. Der Startschuss für die Sanierung des rund 120 Jahre alten Centraltheaters fiel am 1. Dezember 2018. Im Mai 2019 wurde Richtfest gefeiert. Für einen neuen Betrieb müssen alle Bedingungen der aktuellen Versammlungsstättenverordnung erfüllt werden.

Alle fünf Vorstandsmitglieder sind sich einig: Ohne die vielen freiwilligen Helfer, die mit angepackt haben, und die hervorragende Arbeit der beauftragten Handwerksbetriebe wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. „In sechs Wochen war das Dach saniert“, so Jan Kuliert. In der Rohbauphase spielte das Wetter mit.

Jetzt geht es an den Innenausbau. Die Akustikdecke mit den neuen Kuppeln ist zu 95 Prozent fertig. Die Decke sehe aus wie vorher, merkt Jens Frost an. Auch alles andere soll den früheren Charme widerspiegeln. Der Stoff für die Seitenbespannung der Wände kommt aus einer Schweizer Textilfabrik, die auf eine solche Fertigung spezialisiert ist. Er sei identisch mit dem Material, das vormals die Wände verkleidete.

Neu ist auch der Vorhang der großen Bühne. „Wir haben leider keine Spezialreinigung gefunden, die den Vorhang waschen konnte“, so Norbert Ostendorf. Daher gibt es einen neuen, geteilten Vorhang fürs CTB: eine Hälfte ist zehn Meter breit und rund sechs Meter lang. Rund 25 000 Euro kosten Wandbespannung und Vorhang. Die Bühne selbst wird etwas nach vorn verlegt. Über der Bühne gibt es mehr Platz für Licht- und Tontechnik. „Die Mechanik bleibt“, betont der CTB-Chef.

Das Kino 2 ist mittlerweile seit September 2019 wieder geöffnet. Im November wurden rund 1400 Besucher gezählt. Geld kommt auch aus sogenannten Patenschaften für die rund 200 Sessel und die zwölf Lichtsäulen an den Seiten. Ein Sessel schlägt mit 1000 Euro, eine Säule mit 5000 Euro zu Buche. Geld für 80 Sessel und zwei Säulen sind aufs Spendenkonto eingegangen. Das Geld reicht aber längst nicht aus für die Maßnahmen, die noch ausstehen. „Wir brauchen noch so manchen Euro“, sagt dann auch Norbert Ostendorf.

Gebaut wird im Bestand. Daher gibt es noch Unwägbarkeiten. Doch das CTB-Team ist zuversichtlich, die ärgsten Klippen umschifft zu haben. „Wir bekommen keine Bauabnahme ohne Wärmedämmung“, weiß Norbert Ostendorf. Deswegen wird auch noch der Fußboden herausgenommen und isoliert. Weitere Maßnahmen, die nun anstehen: Die Blitzschutzanlage muss hergestellt werden, die Brandmelde- und Notbeleuchtungsanlage sind zu installieren. Nachdem die roten Sessel und die Tische mit ihren Leuchten wieder an ihren Plätzen stehen und die technische Abnahme erfolgte, heißt es „Vorhang auf“ – vielleicht für den 25. James-Bond-Thriller mit dem Titel „Keine Zeit zu sterben“.