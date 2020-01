Brake „Mit einem solchen Andrang habe ich nicht gerechnet“, sagte Norbert Ostendorf. Nach dem Artikel in der NWZ, in dem ehrenamtliche Helfer aufgefordert wurden, sich für handwerkliche Arbeiten im Centraltheater Brake (CTB) zur Verfügung zu stellen, stand das Telefon bei Ostendorf nicht mehr still. Rund 45 Personen fanden sich nun zur Infoveranstaltung im kleinen Saal des Braker Kulturzentrums ein.

Unter diesen Interessierten war Thomas Exner aus Varel, der sich spontan nach dem Besuch der Nachmittagsvorstellung mit dem aktuellen „Star Wars“-Film dazu entschloss hatte, länger zu bleiben. „Ich habe hier vor vielen Jahren bereits den ersten Film der Reihe angeschaut und verbinde mit dem Kino viele Erinnerungen“ begründete er seine Entscheidung.

Im kleinen Kinosaal berichtete Ostendorf zunächst über den aktuellen Stand der Arbeiten und welche Tätigkeiten in Eigenleistung erbracht werden könnten. Die angeführten Punkte reichten dabei vom Aufarbeiten der Sitze und Tische über das Vorbereiten des Fußbodens für die Wärmedämmung bis hin zur Reinigungsarbeiten.

Aber auch für den täglichen Betrieb des Kinos würden stets helfende Menschen gebraucht, die sich beispielsweise um die Kasse und das Wohlbefinden der Kinobesucher kümmern sollen.

Nach dem Vorstellen der noch anstehenden Arbeiten hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die bereits fertigen Räumlichkeiten und die Baustelle zu begehen. Geführt wurden sie von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich schon seit Jahren engagieren. Hierbei wurde deutlich, dass viele Menschen mit dem Centraltheater persönliche Erinnerungen verbinden. In zahlreichen Anekdoten kamen viele positive Erinnerungen aus der Vergangenheit zu Tage. Sie dürften mit ein Grund dafür sein, dass sich viele mit dem Kulturzentrum verbunden fühlen und alles daran setzen, dass es bald wieder im alten Glanz erstrahlt.

Nach der Führung füllten die Anwesenden einen Befragungsbogen aus. In diesem wurden neben den Kontaktdaten, die individuellen Zeitressourcen und die Art der Arbeiten, bei denen sie behilflich sein möchten, erfasst.

Auch Exner ließ es nicht nehmen, seine Daten zu hinterlassen. Er könne sich vorstellen, handwerklich aktiv zu werden, die Zeit dafür habe er nämlich auch.

Selbstverständlich können sich weiterhin Interessierte bei den Verantwortlichen des CTB melden, wenn sie sich für den Erhalt des Kulturzentrums ehrenamtlich einbringen wollen: Telefon 04401/8295035 (E-Mail: centraltheater@ctbrake.de ).