Brake Mit einem Lied auf den Lippen geht die Arbeit leichter von der Hand. Wer weiß das besser als die Kerle, die auf See unterwegs sind, und von diesen Fahrten in zahlreichen Shantys berichten?

Sie haben vermutlich nicht von ihrer Arbeit gesungen, aber die Fischer aus dem kleinen Dorf Port Isaac in Cornwall in England begeistern ihre zufälligen Zuhörer am Kai mit einem mittlerweile umfangreichen Liedrepertoire.

Wie es diese zehn kornischen Fischer vom Kutter in die englischen Musik-Charts geschafft haben, das erzählt der Film „Fisherman’s Friends“, der im August in den deutschen Kinos angelaufen ist. Weil zu diesem Zeitpunkt das Braker Centraltheater aufgrund der Sanierungsarbeiten geschlossen war, wird der Film jetzt erst gezeigt.

An diesem Freitag, 13. Dezember, ist dieses von der Kritik als „Gute Laune-Film“ bezeichnete Werk ab 20 Uhr im Saal 2 des Kulturzentrums zu sehen. Der Film über eine wahre Begebenheit ist 112 Minuten lang und hat keine Altersbeschränkung.

Nun hat sich der deutsche Verleiher eine naheliegende Verbindung ausgedacht: er hat bundesweit Shantychöre angeschrieben und ihnen Auftritte in Zusammenhang mit der Filmvorführung in den örtlichen Kinos angeboten. Die Männer des Braker Shantychors Bootsmannkaffee haben nicht lange gezögert. Deshalb werden sie am Samstag, 14. Dezember, vor Beginn der Filmvorführung sieben Lieder zum Besten geben. Beginn ist um 14 Uhr. Am Freitag und Samstag ist jeweils der reguläre Eintritt (8,50 Euro) zu bezahlen.

Die Lieder, die der Shantychor singen wird, sind auch im Repertoire der „Fisherman’s Friends“ enthalten, weiß Chorleiter Thomas Wichert. Norbert Ostendorf vom Centraltheater ist gespannt auf die Kombination aus Kurzkonzert – der Auftritt dauert etwa eine halbe Stunde – und Filmvorführung. Und nicht nur er: einige Reservierungen für den Samstagnachmittag gibt es bereits. Ostendorf regt daher eine schnelle Buchung der Tickets an. Bekanntlich gibt es nur wenige Plätze im Saal 2.

Der Shantychor Bootsmannkaffee kann Werbung durchaus gebrauchen, sagt Karl Heinz von Thülen. Insbesondere jüngere Sänger und Musiker (Akkordeon, Gitarre) sind herzlich willkommen. Geprobt wird immer donnerstags ab 19 Uhr im Vereinsheim Kabelgatt am Kultur- und Sportzentrum.

Mit Auftritten bei der W-Lan-Party in der Großsporthalle oder mit der Veranstaltung „Shanty goes Rock“ während des diesjährigen Musiksommers Wesermarsch haben die Herrschaften des Shantychors bewiesen, dass sie zumindest im Herzen jung geblieben sind. Das wollen sie an diesem Samstag erneut unter Beweis stellen.

Mehr Infos über den Shantychor: oder www.bootsmannkaffee.de oder www.focebook.com/kabelgatt Das Programm des Centraltheater unter www.centraltheaterbrake.de