Brake Mit dieser großen Resonanz hatte Rolf Hering zwar nicht gerechnet, doch das spezielle Thema ließ bereits im Vorfeld großes Interesse erhoffen: Sein Film „Brake – Stadt, Land und Leute 1969 bis 1980“, der an diesem Samstag im Kino 2 des Braker Centraltheaters (CTB) gezeigt wird, ist ausverkauft.

Das Interesse an den Geschichten über Braker Land und Leute vor rund 50 Jahren ist riesengroß. „Bei uns steht das Telefon nicht still, alle Plätze am Samstag sind vergeben“, sagte Norbert Ostendorf am Freitag auf Nachfrage der NWZ. Gemeinsam mit Rolf Hering hatte der Vorstandsvorsitzende der Centraltheater Brake eG daher spontan zwei weitere Vorführungstermine ausgeguckt.Am frühen Abend kam dann noch eine Ergänzung: „Auch die beiden Zusatztermine sind fast ausverkauft. Es gibt nur noch Restkarten“, so Norbert Ostendorf. Es gibt jetzt noch zwei weitere Vorführungstermine: Der Film wird vorgeführt an den beiden Sonntagen 19. und 26. Januar jeweils ab 14.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, ebenfalls ab 14.30 Uhr. Gebucht werden kann über die Homepage des Central-theaters sowie unter Telefon 04401/8295035. Karten gibt es ebenfalls in den bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Zuschauer können sich auf einen sehenswerten 90-minütigen Film freuen, der manchen in seine Kinder- und Jugendzeit zurückversetzen wird. Zu verdanken ist das eindrucksvolle Erlebnis sowohl der Apothekerin Ilse Sönnichsen, die den Braker Alltag und eigene Erlebnisse auf Super-8-Film bannte, als auch Rolf Hering, der aus einem schier unübersichtlichen Konglomerat von 57 Filmen ein einzigartiges Zeitdokument schuf, und der Centraltheater Brake eG, die die Kosten für die Digitalisierung der ausgewählten Filmsequenzen für die weitere Verarbeitung übernahm.

Rolf Hering ist ein Perfektionist. Und so hauchte er dem Stummfilm, denn vertont waren die 3700 Meter Filmmaterial ja nicht, auch noch Geräusche und Sprache ein. Entstanden ist ein einzigartiger Film – dank der nimmermüden Arbeit von Rolf Hering und seinem Anspruch, ein Stück Braker Stadt- und Lebensgeschichte widerzuspiegeln. So hat er beispielsweise Szenen mit spielenden Mädchen und Jungen am Strand mit Kinderstimmen und Kinderlachen untermalt. Wenn auf dem Harriersand die Bäume geschnitten werden, erklingt das Knattern einer Motorsäge und das Knirschen eines Astes, der abbricht. Alle diese Geräusche passen exakt zur Szene.

Wer erinnert sich an den Ausflugsdampfer „Roland von Bremen“, der ab Bremerhaven nach Helgoland fuhr? Bei Sonderfahrten legte das Schiff auch von der Braker Kaje ab. Oder die „Hagen“ von Hapag Lloyd: „Darauf sieht man auch schon die neuen Container“, heißt es im nachträglich vertonten Film, 2019 hergestellt bei Sailfish Video Brake.

Der Film ist für 20 Euro auf DVD erhältlich. Kontakt per E-Mail-Adresse

elcapitano@t-online.de, Telefon 04401/6523.