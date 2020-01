Brake Es muss etwas Besonderes sein, wenn die Gäste im Sekundentakt in das Centraltheater Brake (CTB) strömen und gleichzeitig viele Menschen auf andere Spieltermine vertröstet werden müssen. Solche Momente konnten am Samstag bei der Premiere des Films „Brake – Stadt, Land und Leute 1969 bis 1980“ mitverfolgt werden. Wer nicht im Vorverkauf eine Karte erworben hatte, hatte keine Chance mehr, bei der Vorführung dabei zu sein. Doch was ist das Besondere an dem rund 90-minütigen Film, der ein Zusammenschnitt von ursprünglich 57 Super-8-Filmen der ehemaligen Apothekerin Ilse Sönnichsen ist?

Filme erzählen immer Geschichten. Die Stadt, wie sie sich heute präsentiert, ist in einem langen Prozess entstanden. Veränderungen werden häufig zunächst kaum wahrgenommen, bis irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem die Veränderungen schlagartig bewusst werden. Wenn dann noch die eigene Lebensgeschichte mit der Stadtgeschichte kombiniert werden kann, entsteht die besondere Mischung, die das Interesse weckt.

Zufälle des Lebens

Rolf Hering erklärte vor dem Start des Films den Gästen des CTB die Entstehungsgeschichte des Films. Die Zufälle des Lebens sind es gewesen, die Hering das Basismaterial für den Film geliefert haben. Vor rund einem Jahr hat er durch Friedhelm Haupt, den Nachlassverwalter der Apothekerin, das Rohmaterial erhalten. In einem intensiven Arbeitsprozess, der sich aus der Sichtung des Materials, der Auswahl von geeigneten Filmszenen, der Digitalisierung bis zur Nachvertonung erstreckte, entstand der Film „Brake – Stadt, Land und Leute 1969 bis 1980“ .

Sönnichsen hat bei den Aufnahmen ihrer Super-8-Filme Schwerpunkte gesetzt, die auch in dem neuen Film eindeutig zu erkennen sind. Beliebte Szenen waren der Bereich der Kaje, Eindrücke vom Harriersand sowie die Bereiche der Breiten Straße und der Mitteldeichstraße. Einige Besucher meinten daher am Ende des Films, dass die ein oder andere Szene durchaus weggelassen hätte werden können. Insgesamt fand das Werk jedoch eine positive Resonanz. Während der Vorstellung gab es Kommentare, die sich auf einzelne im Film dargestellte Personen bezogen. Besucher erkannten eigene Angehörige wieder. Und genau an diesen Stellen wird aus einem Film mehr als nur ein Film. Erinnerungen werden geweckt und dürften für Gesprächsstoff auch nach Ende der Vorstellung gesorgt haben.

Die Familie Kruse fand es beeindruckend, in einem Zeitraffer vergangener Jahrzehnte die eigene Lebensgeschichte, die sich in bedeutsamen Teilen in Brake abgespielt hat, wiedererleben zu können. Marcus Kruse fand es spannend, einmal die Entstehungsgeschichte von Dingen gesehen zu haben, die er ansonsten hauptsächlich aus Erzählungen kennt.

Große Resonanz

Wegen der großen Resonanz sind bereits mehrere Extratermine an Vorführungen angesetzt worden. Zusammen mit der Premiere sind es mittlerweile acht Vorstellungen geworden. Und selbst die Extratermine reichen kaum aus, um die große Nachfrage an Karten zu befriedigen. Bis auf wenige Restkarten sind bereits alle Vorführungen ausgebucht. Nach der Vorführung am 2. Februar um 19.30 Uhr folgen noch weitere Termine.