Brake Schwungvoll kippt Ulla Frost das dampfende Wasser aus der zierlichen weißen Porzellankanne in sechs ebenfalls weiße kleine Teeschalen. So schwungvoll, dass viel der heißen Flüssigkeit den Weg gar nicht in die Schalen selbst findet. Durch die kleinen Rinnen des braunen Teetablets fließt das Wasser ab, in einen integrierten Auffangbehälter. „Die chinesische Teezeremonie wird gelebt, weil es dabei um den Geist des Tees geht. Da ist es egal, ob die Tischdecke dreckig wird“, erklärt Ulla Frost ihren 13 staunenden Zuschauern. Diese haben sich im Haus von Gastgeberein Gudrun Reinicke eingefunden, um dank Ulla Frost eine echte chinesische Teezeremonie zu erleben.

Und die Brakerin weiß genau, was sie tut. Ganze fünf Jahre, von 2000 bis 2005, lebte sie gemeinsam mit ihrem Mann direkt am Perlfluss in Guangdong in China. Freunde führten sie dort in die chinesische Teekultur ein. Ulla Frost begeisterte dies so sehr, dass sie selbst anfing, sich mit der besonderen Art des Teetrinkens und -machens zu beschäftigen. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland brachte sie daher nicht nur Eindrücke von Land und Leuten mit. Teezubehör bestehend aus den typischen chinesischen Teeschalen und Teekannen sowie besondere Teewerkzeuge wie Teelöffel, Teespaten, Teezange oder Teepinzette fanden ebenfalls den Weg in die alte Heimat.

Während Ulla Frost den ersten original-chinesischen Tee für ihre Gäste zubereitet – ein Silberblatt-Tee, dessen längliche Blätter von Hand gedreht werden und anschließend in der Sonne oxidieren müssen – erzählt sie von ihren Erfahrungen aus dem weit entfernten Land. „Wir haben uns damals ganz bewusst dazu entschlossen, in einem Compound zu wohnen, in dem sonst nur Chinesen waren. So waren wir gezwungen, uns anzupassen“, erinnert sie sich. Bei der Nachfrage, warum sie überhaupt nach China gezogen sei, muss Ulla Frost lächeln. Ihr Mann habe damals die Leitung einer Firma angeboten bekommen. Am Abend fragte er sie, ob sie gerne Chinesisch essen wolle. Ulla Frost bejahte diese Frage. „Dann fragte er mich: Möchtest du auch jeden Tag?“, lacht die Lehrerin für Business Englisch. Ohne lange zu überlegen, habe sie der Auswanderung zugestimmt.

Es folgte ein Crashkurs an der Universität in Regensburg. Dem Ehepaar blieb nicht viel Zeit, um sich auf den Umzug vorzubereiten. Mandarin oder Kantonesisch, zwei typische Sprachen, die in China gesprochen werden, habe sie bis dahin nicht beherrscht. „Aber jetzt kann ich auf Kantonesisch einkaufen und schimpfen“, erklärt Ulla Frost augenzwinkernd. Ansonsten habe sie sich in dem fremden Land auf Englisch verständigt und dieses auch in China weiter unterrichtet.

Der erste Aufguss des Silberblatt-Tees ist mittlerweile fertig. Doch statt ihn zu servieren, füllt Ulla Frost den Tee zunächst zwar in die Schalen, doch im Anschluss kippt sie ihn durch das Teetablett in den Auffangbehälter. „Das wird mit dem ersten Aufguss immer so gemacht. Außerdem desinfiziert nichts so gut wie heißer Tee“, sagt sie. Der zweite Aufguss bleibt dann aber in den Schalen. In diesen befinden sich zudem ebenfalls aus weißem Porzellan bestehende längliche Riechbecher, die für kurze Zeit den Geruch des Tees aufnehmen. Einen dieser Becher reicht Ulla Frost nach einer kurzen Abkühlphase zum daran riechen herum. „Bei einer chinesischen Teezeremonie geht es um riechen, schmecken und diskutieren. Als erstes wird deshalb immer der Duft des Tees durch die Nase aufgenommen“, weiß die Expertin.

So richtig gespannt sind die 13 Gäste vor allem auf den Geschmack des grünen Silberblatt-Tees. Ulla Frost rührt dafür auch noch mal ordentlich die Werbetrommel: „Es ist eine Ehre, von diesem Tee zu trinken.“ Und dann ist es soweit. Teilnehmerin Hanne Jacobs nimmt einen Schluck der gelblichen Flüssigkeit. „Sehr aromatisch, aber auch etwas bitter“, lautet ihr Urteil. Zustimmung erhält sie von Hilke Büsing, der vor allem die besonderen Gerbstoffe des Tees auffallen.

Mehr als acht verschiedene Teesorten sollte man laut Ulla Frost während einer Teezeremonie allerdings nicht trinken. „Die Sinneszellen schaffen nicht mehr.“ Und acht Sorten sind es auch, die die Expertin mittlerweile voneinander unterscheiden kann. Damit steht sie allerdings noch ganz an Anfang einer Karriere als Teemeisterin. „Um tatsächlich Meister zu sein, muss man 200 Teesorten differenzieren können“, so Ulla Frost.

Der beste grüne Tee komme laut der Lehrerin übrigens aus dem chinesischen Ort Yunnan. Rund 3000 Kilometer würde er zu Fuß von einem Berg ins Tal getragen werden. „Manche Teesorten sind deshalb so teuer, dass man sich davon einen Mercedes kaufen könnte“, erzählt die Brakerin.

Auch sie selbst besitzt sehr wertvollen Tee, den sie zum Ansehen für die Teilnehmer mitgebracht hat. „Diesen Tee habe ich geschenkt bekommen. Das ist 100-jähriger Tee, der zusammengepresst wurde und über 1000 Euro kostet“, erklärt sie. Ulla Frost hebt ein braunes, recht unscheinbar wirkendes Buch hoch. Aufgeschlagen enthüllt es jedoch, wovon die Brakerin spricht. Auf gelber Seide liegen vier versiegelte Teepäckchen. „Normalerweise ist es aber so, dass der ganz teure Tee im Land bleibt und nicht exportiert wird,“ erzählt Ulla Frost weiter.

Nachdem die Gäste auch den zweiten Tee – erneut Silberblatt, ebenfalls etwas bitter – probiert haben, wechselt Ulla Frost die Sorte. Dieses Mal gießt sie einen roten Tee auf, dessen Blätter in trockener Form wie kleine Steine aussehen. Aufgegossen entrollen sich die Blätter jedoch. Das sei ihr Lieblingstee, den es hier in Deutschland nicht zu kaufen gebe. Der Geschmack erinnere sie an Salmiak. Und auch bei der Gruppe kommt der rote Tee besonders gut an. „Der schmeckt mir auch am besten“, stimmt Gudrun Reinicke zu, der die vorherigen Silberblatt-Tees viel zu bitter waren.

Getrunken wird der Tee bei einer chinesischen Teezeremonie laut Ulla Frost übrigens immer so heiß wie möglich. Besonders für Europäer stelle dies jedoch ein Problem dar, scherzt die Lehrerin. „Die können die kleinen Schalen so heiß nicht anfassen. Deshalb gibt es jetzt auch schon größere Tassen mit Henkeln, damit die Europäer einen großen Schluck nehmen können.“

Bei den Teilnehmern kommen Ulla Frosts Geschichten aus dem fernen China gut an. In der kleinen Runde wird jede Menge diskutiert, gelacht und natürlich Tee probiert. Eine Frage interessiert die Teilnehmer dann aber noch besonders: Tragen die Chinesen zu der Teezeremonie eigentlich bestimmte Kleidung? Nein, weiß Ulla Frost. „Zu Teezeremonien kommen die Menschen ganz normal. In Jeans und T-Shirt“, verrät die Expertin.