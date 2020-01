Brake Die Betonierungsarbeiten zur Stabilisierung der Christuskirche Brake-Nord sind abgeschlossen. Die Standfestigkeit ist soweit wiederhergestellt. Wie aber konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Kita „Arche Noah“ umziehen und Gemeindehaus und Kirche wegen Einsturzgefahr geschlossen werden mussten?

Regelmäßige Kontrollen

Gab es keine Kontrollen? Mit dieser und weiteren Fragen befasste sich die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg auf Nachfrage der NWZ. „Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und Eigentumspflege sind grundsätzlich die Gebäudeeigentümer/Kirchengemeinden für Baukontrollen zuständig“, sagte Dirk-Michael Grötzsch, Pressesprecher der evangelischen Landeskirche. Bei den vorzunehmenden Kontrollen handelt es sich nach seinen Worten in der Regel um Sichtprüfungen von Bauteilen im Rahmen von Baubegehungen. diese sollten einmal jährlich vorgenommen werden. Technische Geräte – beispielsweise Heizungsanlagen – seien sowohl optisch, als auch anhand von Wartungs- und Reparaturberichten zu beurteilen.

Kita und Gemeindehaus wieder frei Vom Landkreis hat die evangelische Kirchengemeinde an der Weser die Genehmigung zur Wiederinbetriebnahme von Kita und Gemeindehaus erhalten. Die Kirche wurde vom Holzsachverständigen an den Leimbindern von innen untersucht. Er hat „Gewebeproben“ genommen, die er ins Institut schickt. In etwa acht Wochen ist mit einem Ergebnis zu rechnen. Dann können weitere Sanierungsmaßnahmen folgen. Der Bauzaun wurde unterdessen so versetzt, dass er nur noch das Kirchengebäude umgibt. Alle Zugänge zu Kita und Gemeindehaus sowie Parkplätze sind wieder frei.

Die Kirchengemeinden können zur Unterstützung die Abteilung Bau-Liegenschaften der Zentralen Dienststelle der Gemeinsamen Kirchenverwaltung in Oldenburg einschalten, aber auch bei Bedarf Statiker oder andere Sachverständige beauftragen, die sie beraten und begleiten.

Die Christuskirche in Brake wurde in den 1960er Jahren gebaut. Die hauptsächlich tragende Konstruktion besteht aus einem zeltdachförmigen Holzbindertragwerk. Die Tragbinder laufen aus der schützenden Dachkonstruktion heraus und geben die Last in Betonwiderlager ab. Die äußeren Holzteile sind als Witterungsschutz kunststoffummantelt. Darunter hat sich der Schaden entwickelt. „Warum dies unentdeckt blieb, muss überprüft werden. Aber möglicherweise haben sich bisher keine offensichtlichen Anhaltspunkte ergeben, die auf eine Beschädigung des Witterungsschutzes schließen ließ“, so Grötzsch.

Eigentum verpflichtet

Im Rahmen der Eigentümerpflichten sei die Braker Kirchengemeinde für Instandsetzungsarbeiten zuständig und verantwortlich, teilt der Pressesprecher der Landeskirche weiter mit. Die Bauablauf- und Finanzierungsplanung sei mit der Abteilung Bau-Liegenschaften der Zentralen Dienststelle der Gemeinsamen Kirchenverwaltung abzustimmen. Inwieweit die entstandenen Konstruktionsschäden versicherungstechnisch gedeckt sind, müsse näher geprüft werden.

Wegen der schwierigen Ausgangslage und der hohen technischen Anforderungen können nach Grötzschs Worten noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.