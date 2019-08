Brake Ein echter Superstar spielt im September im kleinen Saal im Centraltheater (CTB): Cindy Alter, in den 70er Jahren Sängerin der südafrikanischen Girlband „Clout“, wird ein Konzert in Brake geben.

Die Sängerin plant nur einige ausgewählte Konzerte in Deutschland in der Region Hannover – und macht von dort aus einen Abstecher nach Brake. Begleitet wird sie von Rolf Vatteroth, Bassist der Rockband Jane. Zusammen werden die beiden einige der Klassiker aus Cindy Alters Karriere spielen, darunter sicher auch die bekannten Hits „Substitute“ und „Save me“.

Die Sängerin hat in ihrer Karriere zwölf Millionen Platten verkauft, mehrere Nummer-Eins-Hits in zehn Ländern gehabt und zahlreiche Preise gewonnen. Nach ihrer Zeit mit „Clout“ veröffentlichte sie noch Alben mit weiteren Bands. 2002 erkrankte sie an Leukämie und kämpfte sich zurück ins Leben.

Wer Cindy Alter erleben will, sollte diese vielleicht einmalige Gelegenheit am Mittwoch, 18. September, im CTB (Saal 2) in Brake nutzen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Da das CTB derzeit saniert wird, steht im September nur der kleine Kinosaal für das Konzert zur Verfügung. Das bedeutet, dass das Platzangebot doch sehr begrenzt ist. Wer also sicher dabei sein möchte, sollte sich nicht allzu viel Zeit mit der Buchung lassen. Karten gibt es für 16 Euro auf der Internetseite des CTB.