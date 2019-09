Brake Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Wesermarsch ist eine evangelische Einrichtung für alle Menschen, die Rat und Hilfe suchen. Entsprechend vielfältig ist die Angebotspalette. Sie reicht von der allgemeinen Sozialberatung über die Suchthilfe bis hin zur Schuldner- und Insolvenzberatung. Einen Überblick über die Arbeit und die verschiedenen Einrichtungen der Diakonie können sich Interessierte noch bis zum 8. September im Rahmen der „Woche der Diakonie“ verschaffen.

Am Mittwoch, 4. September steht von 15 bis 17 Uhr im Martin-Luther-Haus in Nordenham (Mittelweg 5) ein Erfahrungsaustausch und Informationen zur Mutter-/Vater-Kind-Kur auf dem Programm.

Am Donnerstag, 5. September finden zwei Programmpunkte statt: Zum einen wird von 8 bis 12 Uhr in den Räumlichkeiten der Diakonie in Brake in der Bürgermeister-Müller-Straße 9 eine „Freie Sprechstunde“ angeboten, in der Informationen aus der Schuldnerberatung und aus der Kurberatung gegeben werden. In Elsfleth gibt es von 14.30 bis 16.30 Uhr im evangelisch-lutherischen Gemeindehaus ein Treffen der kirchlichen diakonischen Einrichtungen.

Am Freitag, 6. September ist zwischen 14 und 17 Uhr ein Schnäppchentag im „Second Design“ in Nordenham-Einswarden (Heiligenwiehmstr. 14) geplant. Für wenig Geld wird Mode zum Weitertragen angeboten.

Beendet wird die Woche am Sonntag, 8. September, in Warfleth in der St.-Marien-Kirche (Deichstraße 120) mit einem regionalen Abschlussgottesdienst. Beginn ist um 10 Uhr.

Die vielfältigen Angebote wären ohne die gemeinsame Arbeit der ehrenamtlichen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen nicht zu bewältigen. Alle tragen ihren Beitrag dazu bei, dass Menschen, die Hilfe benötigen, geholfen wird. Wie in zahlreichen Einrichtungen üblich, ist auch für die Leitung des Diakonischen Werks in der Wesermarsch ein Vorstand gebildet worden. Ihm gehören an: Pfarrer Ingmar Hammann (Vorsitzender), Angelika Röben (Stellvertretende Vorsitzende), Hille Rowehl, Gaby Menzel, Doris Anders, Monika Sagkob, Karin Schelling-Carstens, Uwe K. Kollmann.

Das Diakonische Werk Wesermarsch ist eine Einrichtung des evangelischen-lutherischen Kirchenkreises Wesermarsch. Sie ist im Landkreis mit zwei Büros vertreten. Eins davon befindet sich in Brake und das zweite in Nordenham. Alle Beratungen erfolgen vertraulich und sind kostenlos. Ziel ist es Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen, um ihnen ein menschenwürdiges Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Mehr Infos unter www.dw-ol.de