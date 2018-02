Brake Ist an der Wand des Rathausflures Platz für einen Bürgermeister, der Mitglied der NSDAP war und den Braker Juden in der Nazizeit schwer zugesetzt hat? Diese Frage, die durch einen Vortrag von Dr. Werner Meiners aufgeworfen wurde, beschäftigt viele Braker. Der Historiker hatte anlässlich des Holocaust-Gedenktages einen Vortrag im Gymnasium Brake gehalten. Er sieht seine Aufgabe als Historiker darin, „der Öffentlichkeit präzise Informationen über bislang unbekannte Zusammenhänge anzubieten“. Diese sollten dann als sachliche Basis für die eigene Meinungsbildung und eventuelle erinnerungspolitische Aktivitäten, Entscheidungen vor Ort dienen. „Meine Aufgabe ist es ausdrücklich nicht, bestimmte Aktivitäten zu fordern. Entscheiden müssen die Menschen vor Ort.“

Nachfolgend die Zusendungen von Lesern, zum Teil in Auszügen (online finden Sie die ungekürzten Meinungen).

Herbert Lokum: „Ein Bild abhängen ist zu einfach, damit wird die Geschichte in Brake nicht anders.Damit verdrängt man auch die Greueltaten die diese Person zu verantworten hatte. Eine zusätzliche Information wie er zu diesem Amt gekommen ist wäre sinnvoller.“

Rolf Cordes: „Mit Kindern und Jugendlichen werden heute überall Führungen in frühere KZ-Gedenkstätten organisiert und durchgeführt, um die dunkle Zeit von Nazi-Deutschland wach zu halten. Ich bin Jahrgang 1935 und habe durchaus ein Teil dieser Zeit noch in Erinnerung. Für mich ist es sehr wichtig, das dieser Teil der Deutschen Geschichte erhalten bleibt und somit muss nach meinem Empfinden das Reiche-Bürgermeisterbild im Rathausflur dort bleiben, wo es ist.“

Erdmuthe Siemoneit: „Die Bilder-Galerie im Rathaus ,verewigt‘ chronologisch angeordnet ein Stück Geschichte Brakes und ist nicht als ,Verherrlichung‘ der Bürgermeister zu verstehen. Das Abhängen eines Bildes hinterließe eine fragwürdige Lücke und einen hässlichen ,weißen‘ Fleck an der Wand und macht die ungeheuerlichen Verbrechen während der NS-Zeit nicht ungeschehen. Das Karl-Reich-Porträt muss hängen bleiben, aber unbedingt mit einer aufklärenden Infotafel als abschreckendes Beispiel für schlimmsten Amtsmissbrauch und als Warnung für spätere Generationen, dass sich dieses Stück Geschichte niemals wiederholen darf. Durch Ausradieren und Verschweigen unangenehmer Kapitel in der Vergangenheit ist niemandem geholfen.“

Stefan Hauptfleisch: „Das Bild abhängen ist keine Lösung, wenn man eine solche Galerie führt, sind auch schwarze Schafe dabei. Abhängen heißt die Vergangenheit totschweigen. Es darf nicht vergessen werden, wozu solche Menschen wie in der Nazi-Zeit fähig waren, welche tödlichen Familienschicksale sie eingeleitet haben, wie viele Menschen dieser Bürgermeister ins KZ gebracht hat. Neben sein Bild eine Gedenktafel für alle die Menschen an deren Enteignung, Drangsalierung, Deportation, Folter, Vergasung dieser Nazi schuld ist. So kann man helfen, das solche Menschen wie Max Weinberg nicht vergessen werden.“

Rita Zimmermann: „Reich war nun mal von 1933 bis 1945 Bürgermeister und muss darum hängen bleiben. Es stellt ja keine Bewertung dar.“

Stefan Boddenberg: „Wenn wir die Bilder der Bürgermeister nicht als Ehrengalerie verstehen, sondern schlicht als historische Aufzählung begreifen würden, dann haben darin die Bürgermeister aller Epochen so selbstverständlich ihren Platz, wie die Geschichte unserer Stadt eben eine wechselvolle ist.“

Werner Müller: „Ich meine das Bild sollte hängen bleiben. das ist nunmal unsere traurige Geschichte und die sollte nicht vergessen werden, indem ein Bild abgehängt wird.“

Frieder Bunjes: „Ich bin der Meinung, dass das Abhängen des Bildes einen Teil der Geschichte Brakes aus dem Blick nehmen würde. Das Bild sollte hängen bleiben, allerdings in seinem Kontext zum Dritten Reich erklärt werden. Die Frage ist doch, wie passiert es, dass Menschen dieser Ideologie nachlaufen. Was lernt man daraus? Was bringt es, den Namen aus dem Gedächtnis zu streichen?“

Edda Schnelle: „Ich bin der Meinung, dass ein Abnehmen des Bildes nicht der Aufklärung über Reich hilfreich ist. Im Gegenteil: In diesem Fall wird die Existenz dieses Mannes und seine Taten nur verschwiegen und unter den Tisch gekehrt. Meines Erachtens ist ein Hinweis zum Bild hilfreicher und aufklärender. Denn da war er ja nun mal.“

Michael Reins: „Ob wir wollen oder nicht, auch dieser Bürgermeister gehört zur Geschichte der NS Zeit und sollte nicht einfach so gelöscht werden, weil einzelne Personen sich wohl eher damit ernsthaft auseinandersetzen wollen. Es hilft niemanden weiter, wenn immer nur einseitig* aus der Zeit berichtet wird und die dazugehörigen Gesichter verschwinden. Aufarbeitung heißt für mich, das mich gerade mit den Zusammenhängen insgesamt befasst, um das Bild zu vervollständigen. Frau Bernhold schießt m.E. gewaltig übers Ziel hinaus; zumal ich mich frage, was denn bitte eine Gleichstellungsbeauftragte damit zu tun hat. Geschichte, und sei sie in Teilen noch so düster, muss von allen Seiten betrachtet werden, sonst wird ein Bild unvollständig. Also von mir kurz und knackig: Lasst das Bild hängen, gerne mit einem kleinen Kasten darunter, der etwas zum ehemaligen Bürgermeister aussagt.“

Klaus Stölting: „Wir schämen uns für die Regierungspraktiken des Bürgermeisters Karl Reich (NSDAP-Mitglied) in der Zeit bon 1933 bis 1945. Ein solcher Text könnte am Platz des abgehängten Bildes stehen.“

Dirk Hinrichs: „Bei all diesen gleichgearteten Diskussionen stelle ich mir immer wieder die Frage, warum wollen wir unsere Geschichte der 1930er Jahre (Nazi-Zeit) auslöschen durch z.B. in diesem Fall Abhängen des Bildes? Wichtig ist für mich, dass wir unseren nachfolgenden Generationen beide Seiten erhalten, sowohl das Porträt des Braker NS-Bürgermeisters wie auch die Geschichte der Juden in Brake und im einzelnen der Familie Max Weinbergs. Hierbei spielt für mich der unterschiedliche Härtegrad der Vorgehensweise der NS-Behörden keine Rolle, denn jede Misshandlung/Ausgrenzung eines jüdischen Mitglieds ist zu verurteilen.“

Online kommentierten:

Manfred Klatt: „An Rassismus und Antisemitismus in unserer Geschichte muss weiter geforscht werden. Nichts darf dem Vergessen anheimfallen. Die Bilder aller Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sollten lückenlos weiter gezeigt werden. Ein Abhängen würde nichts bringen. Mit dem Bild ist keine Ehrung verbunden! Eine Tafel an auffälliger Stelle, welche an die Leiden der jüdischen Mitbürger, aufrichtiger Demokraten usw. erinnert, sollte in Arbeit gegeben werden. Es gibt eine Zeit, 1933 bis 1945, an die sich Deutsche ungern erinnern. Fakt ist, dass auch in der Zeit das Leben weiter ging, Verwaltung, Versorgung, Sachen die u. a. ein Bürgermeister erledigen musste. Er konnte während dieser Zeit auch nur im Amt bleiben, wenn er Parteimitglied der NSDAP war. Ein Historiker beleuchtet im Auftrag diesen Mann. Er wird ein Bild zeichnen, dass auch sein Wirken auf die Juden der Stadt beleuchtet. Es haben nicht alle den Mut eines Kardinal von Galen gehabt, aber der war auch bekannter als ein Bürgermeister Reich. Wie wäre es: das Bild hängen lassen und einen deutlichen Hinweis auf seine Amtszeit.“

Peter Zeh: „Schreiende Dummheit. Das ist noch milde ausgedrückt zu der Forderung von Frau Bernhold. Was will sie mit dem weißen Fleck bezwecken? Sollen die Jahre der NS-Diktatur totgeschwiegen werden? Die Ahnengalerie aller Bürgermeister ist eine Darstellung der Geschichte, keine Ehrung. Zur Geschichte gehören eben unbedingt auch die oft zitierten dunklen Kapitel. Gerade durch eine Auseinandersetzung damit kann man lernen.“

gelato: „Dem Artikel ist zu entnehmen, dass die Geschichte der oder zumindest einiger Juden in Brake von verschiedenen Leuten aufgearbeitet wurde. Daraus ließe sich bestimmt eine Informationstafel oder ähnliches entwickeln, die dann auch gerne im Rathaus an prominenter Stelle angebracht werden könnte.Wenn sich so mit der Geschichte befasst würde, wäre das sinnvoll und würde die verdienstvolle Arbeit über die Juden in Brake während der NS-Zeit angemessen würdigen.“