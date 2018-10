Brake Bei den Veranstaltungen des Braker Vereins „total verpLANt“ ist es eigentlich immer rammelvoll. Warum sollte das beim Jubiläum anders sein. Zum 25. Mal findet von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Oktober eine LAN-PArty statt – de „genial verpLANt #25“ (gv#25). Dazu werden Teilnehmer aus ganz Deutschland anreisen und ihre Computer in der Großsporthalle Brake aufbauen, um dort mit- und gegeneinander in Computerspielen antreten.

Mit 200 Plätzen ist die „genial verpLANt“ Veranstaltungsreihe nach Angaben des Vereins die größte Veranstaltung dieser Art im Nordwesten Niedersachsens. Teilneh Die Veranstaltung ist wie in der Vergangenheit seit mehreren Wochen nahezu ausverkauft. „Mit der Nummer 25 können wir nach dem zehnjährigen Vereinsbestehen im Jahr 2016 wieder ein großes Jubiläum feiern“, freut sich Dennis Böning, ehrenamtlicher Projektleiter der gv#25. Aktuell sind nur noch ein paar Plätze frei. Der Teilnahmepreis beträgt im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Eine Teilnahme ist ab 16 Jahren (mit Vollmacht eines Erziehungsberechtigten) möglich.

Besucher zahlen an der Kasse zwei Euro Eintritt, für Eltern von Teilnehmern ist der Besuch der LAN-Party kostenlos. Beginn der Veranstaltung ist am Freitag um 17 Uhr, Ende am Sonntag gegen 11 Uhr nach der Siegerehrung.

Das diesjährige Party-Motto lautet „Greatest Bits“ und kombiniert die besten Mottos der vergangenen Jahre: Piraten, Star Wars, Weihnachten, Landwirtschaft, Casino, Oktoberfest – um nur einige zu nennen. Die verschiedenen Bereiche der Halle werden entsprechend dekoriert. Dazu finden sich diese Mottos auch in den Getränke- und Speiseangeboten sowie auf der Bühnenshow am Samstagabend wieder. Wie immer finden zahlreiche Turnier statt, deren Siegerinnen und Sieger im Anschluss mit Sachpreisen belohnt werden. Neben zahlreichen anderen Zock-Möglichkeit wartet auf die Teilnehmer und Besucher wieder eine Bühnenshow am Samstagabend, eine Cocktailbar mit Chill-Out-Area, sowie eine eigene Konsolenecke, in der gemeinsam alte Spieleklassiker gespielt werden können.

Das Catering sorgt sich wieder das ganze Wochenende für stärkende Verpflegung: Pizza, Hot-Dogs, Snacks und Getränke stehen im Angebot. Schlafmöglichkeiten werden für die Teilnehmer in den Umkleideräumen gestellt. Das Frühstück für die Teilnehmer ist im Preis mit inbegriffen.

Der Verein total verpLANt ist nach eigenen Angaben der erste und einzige E-Sports-Verein in der Wesermarsch. Er ist als Interessensvertretung in der lokalen Gaming-Szene aktiv und organisiert diverse Veranstaltung, darunter die große halbjährliche Netzwerkpartyreihe „genial verpLANt“. Ein ehrenamtliches Team aus rund 30 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 15 bis 30 Jahren organisiert diese LAN-Party seit 2006.

Mehr Informationen unter www.total-verplant.de