Corona-Krise: Weder Weihwasser noch Gebetsbücher

Brake /Elsfleth In der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Brake werden seit dem vergangenen Wochenende wieder Heilige Messen gefeiert. Die gelockerten Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus machen dieses möglich.

Allerdings müssen von den Besuchern einige Regeln eingehalten werden, auf welche direkt in der Kirche hingewiesen wird. Besonders geht es dabei um die derzeit geltenden Abstandsregeln, außerdem darf nicht gesungen werden, das Weihwasserbecken bleibt leer, und auch die Gebetbücher stehen nicht bereit. Auf die beliebte Tasse Kaffee nach dem Sonntagsgottesdienst müssen die Gläubigen noch verzichten.

Vorerst werden nur die Heiligen Messen an den Wochenenden zu den üblichen Zeiten gefeiert, die Gottesdienste unter der Woche entfallen noch. In die St.-Marien-Kirche in Brake sind die Gläubigen samstags um 18 Uhr und sonntags um 10.30 Uhr zum Mitfeiern eingeladen, in der Elsflether St.-Maria-Magdalena-Kirche wird sonntags um 9 Uhr Gottesdienst gefeiert, teilt das Kirchenbüro mit.

