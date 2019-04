Brake „Eine Ladies Shopping Night wird es auf jeden Fall wieder geben“, kann Inola Hofrichter von Tourismus und Marketing Brake sagen. Zusammen mit Stefan Block hatte sie die Veranstaltung organisiert, die vergangenen Freitag Premiere feierte.

Sie hatten auf Begeisterung gehofft, doch dass das Ganze so ein Erfolg werden würde, überraschte selbst Hofrichter und Block: „Mit einer so starken Resonanz hatten wir nicht gerechnet.“ In 14 Geschäften wurden zwischen 18 und 22 Uhr Cocktails ausgeschenkt und Stimmung gemacht. Dazu gab es Rabattaktionen, eine „Horseboxbar (ein zur Bar umgestalteter Pferdeanhänger), eine Modenschau sowie andere Aktionen. Visuell erstrahlte am Abend zudem alles in Pink und der rote Teppich wurde ausgerollt. Wie viele Gäste letztendlich dabei waren, kann Hofrichter gar nicht sagen: „Wir hatten einen Rosen-Kavalier, der hatte seine 240 Rosen innerhalb einer Dreiviertelstunde verteilt.“ Und es kamen noch mehr Menschen.

„Wir können uns vorstellen, das halbjährlich zu veranstalten“, sagt Block. Sprich zum Beispiel eine Shopping-Night im Herbst und eine wie jetzt im Frühling. Genaueres will das Veranstaltungsteam am Donnerstag auf dem nächsten Händlerfrühstück besprechen. Bei diesem monatlichen Treffen entstand auch die erste Idee zu einer Ladies Shopping Night im September 2018. „Wir verlegten das Event in den Frühling, weil dann die Geschäfte ihre neue Ware besser präsentieren können“, begründete Hofrichter die Verschiebung.

Dem Veranstaltungsteam spielte das schöne Frühlingswetter am Freitag in die Karten. Doch knapp 160 Leute hatten auch schon zuvor auf Facebook den Zusagen-Button gedrückt. In Bezug auf die nächste Veranstaltung dieser Art schwebt dem Veranstaltungsteam auch schon die ein oder andere Veränderung vor: „Live-Musik wäre sicher toll“, überlegt Hofrichter. Auch Handzettel, auf denen das Abendprogramm gedruckt wird, fänden beide hilfreich. Am farblichen Image, sprich den pinken Strahlern und Cocktails und dem roten Teppich, halten beide aber fest.

• Beim Gollensteder Gewinnspiel zur Shopping Night haben die Besitzer der Lose 56201, 56208 und 56210 jeweils ein handsigniertes Exemplar gewonnen.