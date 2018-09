Brake Der Kabarettist Kerim Pamuk aus Hamburg kennt beide Seiten und deren Eigenheiten. Als geborener Türke und seit mehr als 40 Jahren in Deutschland lebend, hat er in seinem neuen Programm „Leidkultur“ die typischen deutschen und türkischen Verhaltensweisen in den Mittelpunkt gestellt und vergleicht sie im voll besetzten Fischerhaus auf humorvolle Weise miteinander.

Nach 40 Jahren ertappt er sich dabei, wie er einen entkoffeinierten Kaffee mit fettarmer Milch bestellt hat. „Oh Gott, ich bin richtig deutsch“, stellt er fest. „Früher, war die Bestellung ganz arabisch: Arschloch, ein Milchkaffee, sofort!“ Wenn er heute einen Döner bestellt, dann überlegt er, ob die Inhaltsstoffe gut für die Ernährung sind, fragt er bei der Bestellung nach einem Döner mit Ballaststoffen. Und am Freitag, wenn alle Muslime in die Moschee gehen, dann treibt es auch Kerim dorthin. Zum Beten? Nein, er schaut nach, welche Socken getragen werden, welche Gebetsketten hip sind und welche Apps angesagt sind.

Die Deutschen seien auf alles stets gut vorbereitet, da passiere nix spontan. Sie sind selbst auf Kinder gut vorbereitet. Und dann berichtet er von einem Geburtsvorbereitungskurs, den er mit seiner Frau mitgemacht hat. „Früher haben wir Männer Mammuts erlegt, wir Männer waren mal Bestien und heute streicheln wir den Rücken unserer schwangeren Frauen. Als Türken-Macho war ich auf solche Streicheleinheiten nicht vorbereitet.“

Er philosophiert darüber, was aus seinen Zwillingen, diesen kleinen energetischen Vampiren, einmal werden soll. „Sind es Kinder mit Migrationsvordergrund oder sollen sie gar keinen Schatten werfen?“

Die kulturellen Unterschiede zeigen sich unter anderem in der Lautstärke des Telefonierens. Während die Deutschen leise sprechen, zuhören und diskutieren, fummelt der Türke an sich herum, macht ein paar Mal „hm“, „hm“, „hm“ in den Hörer und brüllt dann so laut, dass selbst in Ankara noch seine Rufe zu hören sind.

Die Zuschauer fühlten sich oft bei ihren eigenen Eigenheiten ertappt und lachten über die pointierten Sprüche.