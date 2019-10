Brake /Gallien „Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. . . Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. . .“

Generationen von Kindern sind mit diesen Worten groß geworden. Entweder von Mama oder Papa vorgelesen oder später mit dem Buch vor der eigenen Nase: Asterix eroberte die Herzen der Kinder und Jugendlichen im Sturm. Heute feiert der kleine Gallier seinen 60. Geburtstag. Am 29. Oktober 1959 wurde der erste Band der Comicserie veröffentlicht. Autor René Goscinny und sein kongenialer Partner Albert Uderzo, der für die Zeichnungen zuständig war, schufen einen Comic, der sich bis heute behauptet hat.

Fans in fast jedem Alter

Gabriele Arndt, die Leiterin der Georg-von-der-Vring-Bibliothek, sagt: „Asterix ist kein Ladenhüter, aber auch nicht mehr der große Renner.“ Früher sei das ganz anders gewesen. „Vor 40 Jahren waren Tim und Struppy, Lucky Luke oder eben Asterix heiß begehrt“, so Arndt. Eleonore Gollenstede vom gleichnamigen Buchhandel in Brake pflichtet ihr bei: „Asterix-Fans findet man sicher in allen Altersschichten, aber die Nachfrage hat schon etwas nachgelassen.“

In diesen Tagen ist nun der 38. Band erschienen. Aktueller Titel: „Die Tochter des Vercingerotix“. Goscinny und Uderzo stehen zwar noch immer auf dem Buchdeckel, mit dem Inhalt haben sie aber nichts mehr zu tun. René Coscinny starb 1977 mit 51 Jahren an einem Herzinfarkt. Albert Uderzo lebt noch – mittlerweile im stolzen Alter von 92 Jahren –, das Zeichnen hat aber schon vor sieben Jahren Didier Conrad übernommen.

Übermenschliche Kräfte

Die Protagonisten der Story haben sich nie verändert. Da ist Asterix, der kleine Titelheld, der seine überschaubare Körpergröße durch seine Pfiffigkeit und Schnelligkeit wettmacht, und der dank des Zaubertrankes des Druiden Miraculix übermenschliche Kräfte besitzt. Obelix ist das optische Gegenteil. Er ist groß, schwerfällig und etwas schlichter gestrickt. Wildschwein ist seine Lieblingsspeise. Da er als Kind mal in den Zaubertrank gefallen ist, braucht er das Getränk nicht. Auch so fliegt jede Tür, an die Obelix anklopft, auseinander. Nur einer der Running-Gags der Asterix-Reihe.

Majestix, der Häuptling

Majestix ist der Häuptling des Dorfes, er lässt sich meistens auf einem Schild durch die Gegend tragen. Außerdem hat er Angst davor, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. Troubadix ist der Barde, dessen musikalischen Fähigkeiten stark limitiert sind. In vielen Romanen liegt er am Ende gefesselt am Boden, um seine Umwelt vor seiner Musik zu schützen. Schmied Automatix und Fischhändler Verleihnix streiten sich ständig über die Qualität der Fische. Stets mit dem Ergebnis, dass sich beide tüchtig auf die Mütze hauen.

Ob sich Römer bei Asterix’ Geburtstagsfeier sehen lassen würden, darf bezweifelt werden. Was auf der Festtafel angeboten werden würde, dagegen nicht: Wildschwein!