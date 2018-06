Eine zweite Chance im Leben

Brake /Ganderkesee Im Leben müssen ständig Entscheidungen getroffen werden. Aber sind diese immer gut und richtig? Auch wenn man es sich vornimmt: Würde man beim nächsten Mal alles anders oder sogar besser machen?

Diese Fragen beschäftigen die Jugendlichen der Spökenkieker, der Nachwuchsgruppe der Niederdeutschen Bühne (NDB) in Brake. Sie haben nun zusammen mit ihrer Gruppenleiterin Nina Siewert ein Theaterstück entwickelt, das vom Leben mit all seinen Facetten handelt, von Situationen, in denen man sich entscheiden muss.

Mitwirkende Feenja San-dersfeld, Pia Sandersfeld, Yara Bärwinkel, Sara Schermann, Tino Roccor, Joshua Hagenbucher, Lena Brocksiek, Carina Schramm, Rhoda Geisel, Lotta Köhlken, Angelique Neese, Jan Borries, Anna Ising, Laura Wieting, Alina Blank Inszenierung Nina Siewert Technik Thorben Siewert

Das Stück wird dann in Brake am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Juni, im Braker Berufsbildungszen-trum an der Gerd-Köster-Straße 4 jeweils ab 19 Uhr aufgeführt.

Das Jugendtheaterfestival, die 10. Ausgabe des Niederdeutschen Bühnenbundes Niedersachsen und Bremen, findet am Wochenende in Ganderkesee statt. Ausrichter ist das Niederdeutsche Theater Delmenhorst. Die Nachwuchsgruppe der NDB Brake führt dort das Stück „Engel“ auf. Das Stück wird dann in Brake am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Juni, im Braker Berufsbildungszen-trum an der Gerd-Köster-Straße 4 jeweils ab 19 Uhr aufgeführt.

Seit Januar haben die Darsteller dieses Stück geprobt, zunächst als Einzelszenen. Geboren wurde die Idee, als die Mitglieder der Theatergruppe ganz allgemein über die so oft getätigte Äußerung „Beim nächsten Mal mache ich es besser“ nachdachten. „Dann gebe ich mir mehr Mühe, nehme mehr Rücksicht, achte genauer darauf, wie es anderen geht.“

Doch passiert das wirklich? Oder sind die guten Vorsätze schnell vergessen? Gibt es für unser Leben eine Instanz, die das Geschehen beobachtet oder quasi eine Strichliste führt, wie oft wir etwas richtig, aber auch falsch machen?

Zwei Frauen kämpfen in „Engel“ um eine Festanstellung. Sie können ihren Arbeitsplatz nur sichern, wenn sie ihr Familienleben vernachlässigen. Entscheidungen sind zu treffen. Sind sie richtig? Bekommt man tatsächlich eine zweite Chance? Auf diese Fragen gibt es im Jugendstück „Engel“ eine Antwort.