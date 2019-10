Brake Die Beschäftigung mit der Vergangenheit ist mehr als das stumpfe Auswendiglernen von Jahreszahlen bestimmter Ereignisse. Manchmal ist es ein kleiner Anlass oder ein kaum beachtetes schriftliches Fundstück in einer Bibliothek, welches das Interesse weckt. So ist es Christian Michel ergangen, der als Bibliothekar der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover, auf ein bisher kaum beachtetes Gedicht zum Lobe der Arp-Schnitger-Orgel des Aa-kerk zu Groningen gestoßen ist. In einem knapp 60-minütigen Vortrag gab er den 20 Zuhörern im Arp-Schnitger-Centrum einen Einblick in seine Forschungsarbeit.

„Der Aa-Kerk“ ist eine Kirche im Zentrum von Groningen, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Ein Feuer vernichtete 1671 auch die Orgel der Kirche. Arp Schnitger erhielt den Auftrag für einen Neubau, den er zwischen 1694 und 1997 ausführte. Die Fertigstellung der Orgel war ein öffentliches Ereignis. In der Epoche des Barocks war es zu solchen Anlässen üblich, durch Reden, Predigten und Gedichte das Geschehen zu würdigen.

Der Gelehrte Johannes Mensinga (1635-1698) verfasste auf die Orgel und ihren Erbauer ein Lobgedicht in lateinischer Sprache in den Formen seiner Zeit. Das Lobgedicht wurde von Mensinga als „Elegia“ bezeichnet, was zunächst etwas irritieren mag, da eine Elegie nach unserem heutigen Verständnis ein Klagegedicht ist. Zu Lebzeiten Mensingas ist der Begriff jedoch umfassender verwendet worden und beschränkte sich nicht allein auf die Klagelieder. Der Originaltext umfasst mit Titelblatt nach unseren heutigen Maßstäben sieben DIN A 5-Seiten. Der Text beschreibt in ausschweifenden Sätzen das Aussehen und den Klang der Orgel und lobt insgesamt die Arbeit von Arp Schnitger.

Bezüglich des Forschungsstandes über Arp Schnitger werden mit der Elegie zwar keine großen Wissenslücken geschlossen, sie bereichern aber das Gesamtbild des 1648 in Schmalenfleth geborenen Orgelbauers. Christian Michel ist fest davon überzeugt, dass in den Archiven noch weitaus mehr Lobgedichte über Arp Schnitger vorliegen müssen. Bisher sind diese allerdings noch nicht in das Zentrum des allgemeinen Forschungsinteresses gerückt oder sind noch gar nicht entdeckt worden.

Am Freitag, 25. Oktober, folgt ein Vortrag von Dr. Krzysztof Urbaniak mit dem Thema „Johann Balthasar Held und Johann Michael Röder – Entwicklung des Schnitgerschen Orgelkonzeptes östlich der Oder“. Beginn ist um 19 Uhr im Arp Schnitger Centrum in Golzwarden. Die Organisatoren der Veranstaltung würden sich über einen regen Zuschauerzuspruch sehr freuen

Mehr Infos unter www.arp-schnitger-gesellschaft.de