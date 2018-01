Brake Wenn Gudrun Reinecke Lust hat, ein Eis zu essen, geht sie allein ins Café und setzt sich allein an einen Tisch. „Mir macht das überhaupt nichts aus“, sagt sie. Dass das nicht selbstverständlich ist, hat die 75-Jährige im vergangenen Sommer erfahren. „Da saß ich in der Fußgängerzone in der Eisdiele und traf eine Freundin. Die sagte, das würde sie sich nie trauen, allein ins Café zu gehen. Aber dann kommt man ja gar nicht vor die Tür“, erklärt sie. Damit wollte sie sich nicht zufrieden geben. „Ich hatte noch am gleichen Abend die Idee, einen Singletreff zu gründen.“

Monatliches Treffen

Damit will die Brakerin alleinstehenden Menschen in Brake und Umzu einen Anschub geben, wieder mehr auszugehen. Am 1. Advent im vergangenen Jahr fand das erste Treffen des Singletreffs statt. „Es kamen acht Leute, beim zweiten Mal schon 14“, erzählt sie.

Die Teilnehmer sind zwischen 59 und 75 Jahre alt – Vorgaben zur Teilnahme gibt es nicht. An jedem letzten Freitag im Monat will sich die Gruppe nun treffen – das nächste Mal am 26. Januar um 16 Uhr im Café zum Fischer in der Breiten Straße. „Man lernt neue Leute kennen und kann sich vielleicht innerhalb der Gruppe auch mal abends verabreden und ins Kino gehen oder ein Glas Wein trinken – was man allein eben nicht unbedingt machen möchte“, sagt Reinecke. Sie will den Menschen, die allein leben, etwas Gutes tun, erzählt die quirlige Brakerin. Die 75-Jährige kommt gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern, ist in Hamburg aufgewachsen und hat schon im Saarland und in der Pfalz gelebt – bis die Schönheit der Weserinsel Harriersand sie nach Brake zog.

Auch allein aktiv

„Ich habe die Insel auf der Durchreise kennengelernt, als ich eine Freundin in ihrem Ferienhaus besucht habe“, so Gudrun Reinecke. Schnell war sie dem Charme der Insel erlegen. Sie kaufte sich ebenfalls ein Ferienhaus und verbrachte mit ihren drei Kindern fortan alle Ferien in Brake. 2011 heiratete sie einen Braker und zog ganz in die Wesermarsch. Als ihr Mann ein paar Jahre später verstarb blieb sie – und will nun andere ermutigen, das Leben aktiv zu genießen.