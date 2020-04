Glaube: Besondere Osterfeier als Zeichen der Hoffnung

Brake Gregor Stratmann, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Brake, lädt alle Gemeindemitglieder und Kirchenbesucher ein, sich trotz des angespannten Alltags in Zeiten der Coronakrise ganz persönlich in das Osterfest einzubringen. Auch wenn die Christen der Gemeinde sich nicht zur Osternacht versammeln dürften, könnten alle eine gemeinsame liturgische Feier begehen.

Ab Palmsonntag stehen dafür in der St. Marien-Kirche in Brake und der St. Maria Magdalena-Kirche in Elsfleth gesegnete Osterkerzen zum Mitnehmen bereit, teilte Stratmann mit.

Augenblick der Stille

Diese könnten in der Osternacht (11. April) gegen 21 Uhr angezündet werden – zur gleichen Zeit werde er die Osterkerze in der Braker Kirche entzünden. Gemeinsam mit allen Gläubigen wolle man ein Zeichen der Hoffnung in der Not dieser Tage setzen. Nach einem Augenblick der Stille soll gemeinsam das Vaterunser gebetet werden. Gegen 21.15 Uhr werden die Kirchenglocken läuten – damit soll laut Stratmann die Auferstehung Jesu Christi verkündet werden. Mit einem Kreuzzeichen und einem „Gesegnetes Ostern“ werde die liturgische Feier enden.

Die Osterkerzen in den beiden Kirchen werden laut Stratmann in diesem Jahr als Ausdruck der Gefangenschaft in der Not dieser Tage ganz in Stacheldraht gehüllt sein. In ihrem Licht seien sie aber Ausdruck der Hoffnung und Sinnbild der Befreiung.

Geweihte Palmzweige

Ab der in normalen Zeiten üblichen Vorabendmesse zum Palmsonntag, am Samstag, 4. April, werden in den katholischen Kirchen der Gemeinde geweihte Palmzweige zum Mitnehmen bereitstehen, teilte Stratmann mit. Die Kirchen werden auch weiterhin zu den üblichen Zeiten zum stillen Gebet geöffnet bleiben.

Auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Marien Brake finden alle Gläubigen rechtzeitig zum Osterfest eine meditative Andacht mit Text und Orgelmusik – aufgenommen in der Braker St. Marien-Kirche.