Hallenbad in Ferien geöffnet

Brake Das Brommy Bad ist in den Herbstferien (1. bis 12. Oktober) wie folgt geöffnet: montags von 9 bis 15 Uhr Familienschwimmen (kein Vereinsschwimmen), dienstags von 16 bis 20 Uhr Familienschwimmen sowie von 19.45 bis 20.30 Uhr Aquafitness, mittwochs von 16 bis 20 Uhr Familienschwimmen sowie von 19.45 bis 20.30 Uhr Aquafitness, donnerstags von 13.30 bis 15 Uhr Damenschwimmen und von 15 bis 21 Uhr Familienschwimmen, freitags von 14 bis 15 Uhr Seniorenschwimmen und von 15 bis 19.30 Uhr Familienschwimmen, samstags von 15 bis 18 Uhr Familienschwimmen und sonntags von 8 bis 12 Uhr Familienschwimmen. Das Frühschwimmen fällt aus. Die Aquafitnesskurse am Vormittag beginnen erst wieder am Freitag, 2. November. Bei Interesse kann bis dahin auf die Abendkurse ausgewichen werden.

