Brake Auch in diesem Jahr gehen Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und die Online-Redaktion des NDR wieder auf Tour. Eine Station wird in diesem Jahr auch in Brake sein. Am Samstag, 15. August, werden die Zelte am Binnenhafen aufgeschlagen.

Bei der diesjährigen Sommertour wird aus vier Kommunen gesendet. Im Mittelpunkt stehen dabei jeweils die Stadtwetten. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei.

Die Einwohner der Städte und Gemeinden sind gefragt: Am Montag vor der Sommertour-Veranstaltung erhalten die Menschen von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen eine Stadtwette. Sechs Tage lang hat man dann Zeit, die Aufgabe mit Spaß und Kreativität anzugehen. Ob die Wette gelöst werden kann, zeigt sich schließlich am Sommertour-Abend.

Los geht es am Samstag, 8. August, in Osterode am Harz. Die zweite Station ist am Samstag, 15. August, in Brake. Eine Woche später kommt die NDR-Niedersachsen-Sommertour nach Emden. Das Finale findet am Samstag, 29. August, in Sulingen statt. Die Bühnenshows beginnen jeweils um 18 Uhr. Welche Künstler live zu erleben sind, wird noch bekannt gegeben.

Wenn der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit seiner Sommertour am 15. August Station in der Kreisstadt macht, dann wird es auch um die Erfüllung einer Stadtwette gehen. Denn die ist zentraler Teil der Veranstaltung, mit der der Sender seit Jahren durch das Land tourt. Ob 100 sagenhafte Figuren auf die Bühne zu bringen (2012 in Bad Zwischenahn), die Stadt in die Copacabana zu verwandeln (2016 in Lohne) oder die Brücke des „Raumschiff Enterprise“ samt 250 Besatzungsmitglieder auf der Erde landen zu lassen (2015 in Nordenham) – die Aufgabe, die der Sender am Montag zuvor stellen wird, dürfte die Braker fordern.

Die Stadt werde einen kleinen Planungsstab einrichten, blickt Bürgermeister Michael Kurz schon einmal voraus, und der werde Vereine und andere Institutionen informieren, die helfen können. Vor dem Rathaus soll ein Stand die Anlaufstation für hilfsbereite Bürger werden.