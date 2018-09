Brake In dieser Woche startet in der Unterweserregion und damit auch in Brake die Faire Woche. In der Zeit vom 14. bis zum 28. September sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Eröffnet wird die Faire Woche an diesem Freitag, 14. September, um 16 Uhr von Bürgermeister Michael Kurz im Rathaus am Schrabberdeich. Gast ist Landrat Thomas Brückmann, der die Schirmherrschaft für diese Veranstaltungsreihe übernommen hat.

Zur Eröffnung wird eine Ausstellung mit Fotos aus Brake unter dem Titel „Fairtrade in Brake“ vorgestellt. Die Fotoausstellung zeigt Beispiele aus der Kreisstadt zu dem Thema Nachhaltigkeit, regional oder fair arbeiten und produzieren. Anschließend gibt es noch die Möglichkeit zum Meinungsaustausch.

Im St.-Bernhard-Hospital in Brake an der Claußenstraße finden zudem in den kommenden Wochen zwei Vorträge statt. Am Dienstag, 18. September, steht der Vortrag „Klimaschutzziele des Landkreises Wesermarsch“ mit der Referentin Barbara Voss auf dem Programm. Sie ist die Klimabeauftragte des Landkreises Wesermarsch. Dieser Vortrag beginnt um 19 Uhr.

Ergänzend wird Rainer Hinrichs, Fachbereichsleiter Bauamt bei der Stadt Brake, zum Klimaschutzkonzept der Stadt sprechen.

Am Mittwoch, 26. September, folgt die zweite Vortragsreihe mit dem Thema „fair – regional – nachhaltig“. Der Bürgermeister der Stadt Geestland, Thorsten Krüger, wird über das nachhaltige Arbeiten am Beispiel der Aktivitäten der Stadt Geestland informieren. Brakes Kämmerer Torsten Tschigor wird dazu über Nachhaltigkeit in der Wesermarsch-Kreisstadt referieren. Diese Vortragsveranstaltung beginnt ebenfalls um 19 Uhr.

Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei. Die Stadt hofft auf zahlreiche Besucher.

Informationen zur Fairen Woche gibt es auch im Internet unter