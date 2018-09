Brake /Hannover 15 Museen wollen das Museumsgütesiegel Niedersachsen und Bremen für ihr jeweiliges Haus erlangen. „Das ist ein umfangreicher Prozess. Er wird uns im nächsten Jahr ziemlich in Atem halten“, sagt dazu Dr. Christine Keitsch, Leiterin des Schiffahrtsmuseums Unterweser. Für das Museum mit seinen Häusern in Brake und Elsfleth ist es bereits eine Re-Zertifizierung. Das Gütesiegel ist sieben Jahre gültig. Es würde bis 2026 gelten.

Alle Einrichtungen wollen sich in den nächsten zwölf Monaten den Anforderungen der Zertifizierungsinitiative des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen stellen und die Qualität ihrer Arbeit im Sinne der Standards für Museen reflektieren, langfristig weiterentwickeln und optimieren. Die Auftaktveranstaltung fand jetzt in Hannover in Räumen der Niedersächsischen Sparkassenstiftung statt. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, werden die Häuser im Januar 2020 mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichnet.

Die nächsten Monate werden arbeitsintensiv und herausfordernd für alle Mitarbeiter des Museums Unterweser sein. „Wir befinden uns dann im Zertifizierungsprozess“, sagt Christine Keitsch, und merkt an: „Diesem Prozess stellen wir uns gerne.“

Diese Zertifizierung und die damit verbundene Arbeit kann auch als Selbstbestätigung des bereits Erreichten betrachtet werden. Viele Aufgaben seien seit der vergangenen Zertifizierung nämlich schon bewältigt worden. Bei äußerst knappen finanziellen und personellen Ressourcen müsse nun die neue Hürde ebenfalls vom Museumsteam bewältigt werden.

Mit Unterstützung des Museumsverbandes und der Kommission werden Prozesse und Arbeitsabläufe auf den Prüfstand gestellt. Aufbauend auf einer Selbstanalyse und von Konzepten, sind Beratungen und ein Weiterbildungsprogramm fester Bestandteil des Museumsgütesiegels. Mindestens sechs Pflichtseminare mit unterschiedlichen musealen Themen müssen laut Christine Keitsch besucht werden. Themen wie Depot, Raumklima/Licht, Vermittlung/Teilhabe würden unter anderem behandelt. „Alle Facetten der musealen Arbeit werden angesprochen“, so die Museumsleiterin. Der Teamgeist werde gestärkt.

Ziel des Museumsgütesiegels ist es, den Museen zu helfen, sich intern besser aufzustellen und zu strukturieren. Es sei wichtig, um Drittmittel einwerben zu können. Zahlreiche Projekte hätten sonst nicht realisiert werden können, so Christine Keitsch.

• Seit 2006 zeichnet der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen (MVNB) Museen für die hohe Qualität ihrer Museumsarbeit mit dem Museumsgütesiegel aus. Projektträger sind neben dem MVNB auch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die Niedersächsische Sparkassenstiftung. Bereits 117 Mal wurde die Auszeichnung vergeben.

• Weitere Auskünfte zum Gütesiegel erteilt Anne-Katrin Race unter der Telefonnummer 0511/2144983 oder unter anne.race@mvnb.de.