Brake Auch wenn die Wesermarsch als weithin als Grünlandregion bekannt ist, gibt es in der Landwirtschaft neben Wiesen, Weiden und Milchviehhaltung noch jede Menge mehr. Ein Aspekt des Ackerbaus ist zum Motto des diesjährigen Braker Herbstmarktes geworden: „Vielfältiges Getreide“ lautet das Motto am Samstag, 6. Oktober, in der Fußgängerzone der Kreisstadt.

Im Mittelpunkt stehen daher diesmal auch Produkte aus den unterschiedlichen Getreidearten. Die Landfrauen haben selbst gebackenes Brot im Angebot – zum Probieren auch bestrichen mit unterschiedlicher Butter. Das Landvolk bietet ein Spiel für Kinder rund ums Getreide an. Marmeladen, Säfte und Eingemachtes aus der Landfrauenküche, Honigprodukte, Obstweine und -liköre, Blumen- und Heukränze, handgemachte Seifen sowie Kräuterextrakte und -öle runden das Angebot ab. Schafe und Kaninchen zum Streicheln sowie ein Kalb und Trecker zum Ansehen gibt es auch wieder. Landwirte und Landfrauen stehen auch für Gespräche gerne bereit.

Modenschau im Haus Borgstedeund Becker Im maritimen Ambiente des Hauses Borgstede & Becker, Breite Straße 9, finden ebenfalls der Herbstmarkt statt. Los geht es am Samstag, 6. Oktober, um 9 Uhr. Vor dem Haus des Schiffahrtsmuseums gibt es Stände mit kreativen Nähearbeiten, Kissen und Tassen sowie mit Teeverkostung. Im Erdgeschoss werden Schmalzbrote, und Zwiebelkuchen sowie Pralinen angeboten. Schmuckkreationen, auch aus Papier, Buddelschiffe, Gesticktes sowie maritime Kostbarkeiten aus Holz, Knochen und Bernstein werden ebenfalls präsentiert. Um 14 Uhr beginnt eine Modenschau von „Hautnah Damenfashion“ aus Oldenburg mit Birgitt Wagner. Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr, ja nach Besucherandrang. Der Eintritt ist frei.

Allen voran dürfte die Gemüsepyramide wieder jede Menge Blicke auf sich ziehen. Gestaltet und bestückt wird sie dieses Jahr vom Landfrauenverein Berne-Stedingen.

Beginn ist um 9 Uhr. Die offizielle Eröffnung wird allerdings etwas nach hinten verlegt: Gegen 9.50 Uhr startet der Einmarsch mit der vom Landfrauenverein Oldenbrok gebundenen Erntekrone – begleitet von der Abbehauser Tanzgruppe und Akkordeonmusik. Um 10 Uhr folgen dann die Grußworte. Zeitgleich startet der Obst- und Gemüseverkauf von der Pyramide. Neu im Angebot ist das gemeinsame Singen ab 11 Uhr. Die Gruppe „Wir singen to hop“ wird das Publikum animieren, bei den plattdeutschen Liedern sowie Liedern von der Küste mit einzusteigen.