Brake „Wie ein Blitzschlag“ hat es ihn damals getroffen. Ungefähr 1958 war es, als der damals zehnjährige Peter Tabbert aus dem Fenster des Nachbarsjungen zum ersten mal Elvis hörte. „King Creole“, der Song zum Film mit dem deutschen Titel „Mein Leben ist der Rhythmus“, schallte da durch die ganze Nachbarschaft, erinnert sich der heute 73-Jährige noch lebhaft an die Szene. Da stand für Tabbert fest: Die Platte muss ich haben.

„Geld war damals nicht so oft vorhanden. Wir haben damals Altpapier und Schrott gesammelt, das wurde nach Gewicht ausbezahlt und davon habe ich mir dann die Single gekauft“, erzählt der Kfz-Mechaniker im Ruhestand. Der Grundstein für seine Elvis-Plattensammlung war gelegt.

Der „Schreihals“, wie seine Mutter Elvis zu Anfang noch nannte, lief auf der neuen Musiktruhe im elterlichen Wohnzimmer rauf und runter. „Meine Eltern haben die Platte versteckt, damit ich sie nicht mehr den ganzen Tag hören kann“, schmunzelt der aus Troisdorf stammende Tabbert. Die nächsten Platten „Lover Doll“, „O Sole Mio“ und natürlich „Muss i denn zum Städtele hinaus“ überzeugten dann jedoch auch die Eltern – der „Schreihals“ kann ja sogar singen.

Familienflohmarkt in Brake Die Stadt Brake lädt für Sonntag, 15. September, zu einem Familienflohmarkt in die Breite Straße ein. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr darf verkauft werden. Eine Einteilung der Plätze erfolgt nicht, eine Standgebühr wird auch nicht erhoben. Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen. Allerdings fällt der Flohmarkt bei schlechtem Wetter aus. Beim Aufbau ist darauf zu achten, dass in der Straßenmitte eine Fluchtweggasse von drei Metern gewährleistet sein muss.

Und die Eltern mussten feststellen, dass der „King“ nicht mehr aus dem Kopf des Sohnes zu bekommen ist. Tabberts Zimmer war in den 1960ern über und über mit Postern plakatiert, er war auf einer Kreidel Florett unterwegs und trug Tolle. „Die Tolle geht heute leider nicht mehr“, lacht Tabbert. Ein Besuch auf Elvis Anwesen in Graceland 2001 war einer der Höhepunkte in Tabberts Elvis-Fan-Leben.

Bis heute ist er Verehrer geblieben, nicht Fan, wie er sagt. Mit seiner Frau Brigitte ist er viel mit dem Wohnmobil unterwegs, stets begleitet von Elvis und einem Flohmarkt-Kalender. Liegt ein Trödel in etwa auf der Strecke des Ehepaars, wird die Route dem angepasst. So auch in diesem Fall. „Eigentlich wollten wir schon früher weiter, jetzt bleiben wir aber bis Sonntag und schauen uns auf dem Flohmarkt um“, sagt Tabbert.

Da Elvis in seiner Zeit bei der US Army zwei Jahre in Deutschland verbrachte und am 1. Oktober 1958 mit der USS General Randall in Bremerhaven anlandete, hegt Tabbert die Hoffnung, auf dem Braker Flohmarkt einige Raritäten zu finden.

Seine LP-Sammlung sei mittlerweile fast vollständig, erzählt der Rentner, nur einige besondere Pressungen würden fehlen. Auf der Suche ist er überdies nach Fotopostkarten mit dem Rock ’n’ Roll-Star als Motiv. „Die habe ich uns damals auf der Kirmes immer geschossen“, so Tabbert.

Seine Sammlung verwahrt der Rheinländer in einem kleinen heimischen Elvis-Museum – Zeitungsartikel, eine Bildersammlung, eine original Autogrammkarte und Poster inklusive.

Liebe Leserinnen am 1. Oktober 1958 kam Elvis Presley in Bremerhaven an. Waren Sie dabei? Haben Sie Erinnerungen an diese Zeit? Oder vielleicht sogar Bilder? Schreiben Sie uns per Brief (NWZ-Redaktion, Breite Straße 26, 26919 Brake), Fax unter 04401/99 88 2306 oder E-Mail (red.brake@­NWZmedien.de).

Über lange Zeit veranstaltete Tabbert zudem jährliche Elvis-Meetings mit durchschnittlich 800 Besuchern aus dem europäischen Raum. Mit der Zeit seien jedoch die Besucherzahlen und das Interesse zurückgegangen. Nicht so bei Tabbert: „Wenn meine LP-Sammlung vollständig ist, widme ich mich den EP und den Singles.“

• Wer Platten, Fotopostkarten oder anderes von Elvis hat, kann sich an Peter Tabbert wenden. Er ist erreichbar unter Telefon 0178/3136829.