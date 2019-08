Brake Zwei der drei an der Kaje geschaffenen Holzskulpturen werden künftig in Brake ihren Platz haben. Eine von ihnen hat die Stadt Brake erworben. Sie soll im Eingangsbereich der in Golzwarden neu zu bauenden Kita stehen.

Während der Abschlussveranstaltung des 2. Internationalen Braker Bildhauertreffens an der Kaje begrüßte Bürgermeister Michael Kurz neben den drei Künstlern auch zahlreiche Besucher. „Wir haben eine tolle Woche hinter uns. Die Künstler sind auf ein breites Publikum getroffen und konnten in persönlichen Gesprächen ihre Kunst und ihre Arbeiten vorstellen.“

Täglich waren rund 50 bis 100 Besucher vor Ort und schauten den Künstlern bei der Arbeit zu. „Wir freuen uns, dass diese erst zweite Veranstaltung sich hier schon etabliert hat und künftig auch eine ständige Veranstaltung unter der Organisation von Thorsten Schütt werden soll.“ Michael Kurz drückte seine Freude darüber aus, dass mit dem Bildhauertreffen ein Nerv in Brake getroffen wurde. „An der Weser ist diese Veranstaltung etwas Einmaliges.“ Bei der letzten Sommerlounge waren rund 600 Besucher zugegen, die sich auch einen Eindruck über die Kunstwerke verschaffen und in Kontakt mit den Künstlern kommen konnten. „Sie unterhielten sich mit den Interessierten in dem tollen Ambiente an der Kaje. Das ist etwas, das alle mögen“, schwärmte Michael Kurz. Er freue sich heute schon auf das dritte Treffen in 2021.

Thorsten Schütt sprach auch für seine Kollegen, als er sagte, dass sich alle in der Woche in Brake sehr wohl gefühlt hatten. „Viele Besucher haben uns angesprochen und sich für unsere Kunst interessiert.“