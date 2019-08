Brake Derzeit sind es drei Städte (Brake, Bremerhaven, Geestland), vier Gemeinden (Lemwerder, Stadland, Hagen im Bremischen, Beverstedt) und ein Landkreis (Wesermarsch), die sich mit einem Ziel zusammengefunden haben: Das Bewusstsein für fairen Handel und faires Handeln zu steigern und die Nachhaltigkeit in der Region zu fördern. Im April 2018 haben Vertreter aller beteiligten Kommunen ein Strategiepapier unterzeichnet,

Was etwas abstrakt klingt, soll durch praktisches Tun nach und nach konkreter werden. Die „Faire Woche“, die bundesweit vom 13. bis 27. September stattfindet, ist nur ein Beispiel für Veranstaltungen in diesem Bereich. Die Planung der Stadt Brake, die geplante Kindertagesstätte in Golzwarden von Beginn an als nachhaltige Kita zu konzipieren, ist ein weiteres.

Um möglichst viele Bürger mitzunehmen, ist in der regelmäßig tagenden Steuerungsgruppe der Ruf nach einer eigenen Internetseite laut geworden. Und die soll nun online gehen: Ab dem 2. September sollen sich Interessierte unter der Adresse www.fairtraderegionunterweser.de informieren können. Unter Federführung der Stadt Brake wurde eine Internetpräsenz erstellt, auf der über die Ziele der Fairtraderegion ebenso informiert wird wie über Veranstaltungen zum Thema, die Projekte aus den einzelnen Kommunen auflistet und Verknüpfungen zu Seiten mit für tiefer gehende Informationen liefert. Bei Hanna Nitschke im Braker Rathaus werden auch künftig die Fäden zusammenlaufen. Sie hofft nun auf viel Input der beteiligten Kommunen.

Die Internetseite werde sich in den kommenden Monaten sicher auch immer weiter entwickeln, glaubt Uwe Schubert, im Braker Rathaus für die Bereiche Soziales, Bildung und Kultur zuständig. Der Fachbereichsleiter betont den interkommunalen Ansatz. Und er hofft auf weitere Mitstreiter: Zu den acht Kommunen könnten jederzeit weitere stoßen, so Schubert. Mit einigen Städten und Gemeinden dies- und jenseits der Weser liefen bereits Gespräche. „Wir hoffen, dass wir die Fairtraderegion noch erweitern können.“