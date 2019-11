Brake Über den Katastrophenschutz in der Region Wesermarsch informiert die Jade Hochschule vom 27. bis zum 29. November in Brake. Am Kreishaus macht dann das Innovationsmobil der „Innovativen Hochschule Jade-Oldenburg“ Station. Eine interaktive Ausstellung steht allen Interessierten offen, für Schülerinnen und Schüler gibt es besondere Angebote.

• Ausstellung

Hochwasserschutz

Am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. November, informiert eine Ausstellung über das Thema Hochwasserschutz. Geöffnet ist von 14 bis 16 Uhr. Im Rahmen des EU-Forschungs-Projekts FRAMES beleuchtete die Jade Hochschule zusammen mit dem Landkreis Wesermarsch, der Gemeinde Butjadingen und Vertretern des Katastrophenschutzstabes des Landkreises verschiedene Herausforderungen des Hochwasserrisikomanagements. In der interaktiven Ausstellung werden Ergebnisse präsentiert – so erfahren die Besucher beispielsweise, was neben dem Deichbau für eine hochwassersichere Region getan werden kann. Zudem können sie sich mit Hilfe einer interaktiven Webseite über Sturmfluten, ihre Auswirkungen und mögliche Schutzmaßnahmen informieren. Auch können sie an einem Quiz zum Thema Stromausfall teilnehmen – denn bei einer Überschwemmung gibt es häufig auch keinen Strom mehr. Zudem findet ein Fotowettbewerb statt: Für ein aktuelles Forschungsprojekt der Jade Hochschule werden Sturmflutfotos gesucht, die veröffentlicht werden dürfen. Die Fotos werden vor Ort gescannt, die Original verbleiben beim Besitzer.

• Wissen für Schüler

Das Teilprojekt SchülerWissen gibt am 27. November von 14 bis 16 Uhr Einblicke in die Angebote für Schulen. Neben virtuellen Rundgängen werden auch kreative Einstiege in die Welt der Programmierung vorgestellt. Der „Lernort Technik und Natur“ demonstriert an einem Deichmodell, welche Folgen es nach sich zieht, wenn der Deich nicht die optimale Neigung hat.

• Aktionstag für Klassen

Am 29. November ist der Truck von 8 bis 12 Uhr nur für Schulklassen geöffnet. Schüler können sich über Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt und Fragen des Katastrophenschutzes in der Wesermarsch informieren. Neben einer Mitarbeiterin der Jade Hochschule, die durch die Ausstellung führt, werden auch zwei Experten aus dem Bereich Katastrophenschutz anwesend sein, die über Katwarn-App und Erste-Hilfe-App informieren. Die Anmeldung von Schulklassen ist noch bis zum 25. November, 12 Uhr, bei Anka Albrecht: anka.albrecht@jade-hs.de möglich.