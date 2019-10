Brake Die Kreissynode hat mit Pfarrerin Christiane Geerken-Thomas eine neue Kreispfarrerin für die Wesermarsch gewählt (die NWZ berichtete). Gewählt wurden daneben auch die Delegierten für die Synode der ev.-luth. Kirche in Oldenburg. Die dort versammelten etwa 60 Mitglieder treffen in der Regel zweimal im Jahr die wesentlichen Rahmenentscheidungen für das kirchliche Leben der oldenburgischen Kirche. Aus der Wesermarsch sind Pfarrerin Sonja Froese-Brockmann aus den Kirchengemeinden Alten-esch und Bardewisch und Pfarrerin Anke Claßen aus der Kirchengemeinde Blexen gewählt worden. Als nichttheologische Mitglieder wurden Birgit Osterloh (Elsfleth), Silvia Warns (Vier Kirchen Ovelgönne), Frank Walter (Vier Kirchen Ovelgönne), Gebhardt von Hirschhausen (Brake) und Jost Richter (Neuenbrok) benannt.

Vor der Delegiertenwahl hatte der amtierende Kreispfarrer Jochen Dallas (Lemwerder) über besondere Ereignisse im Kirchenkreis berichtet und über Entscheidungen, die der Kreiskirchenrat getroffen hat. So hob er etwa die außerordentliche Solidarität hervor, die der Brand der Kirche in Golzwarden hervorgerufen hat. Die sei in dieser schwierigen Situation besonders für die betroffene Gemeinde sehr ermutigend. Als ein schönes Erlebnis lebendiger Kirche habe er die Themenwoche der Evangelischen Jugend „zuFRIEDEN“ in der Stadtkirche Brake erlebt.

Einen Beschluss der Kreissynode zum Pfarrstellenrahmenplan hat der Kreiskirchenrat verschoben, um die neue Kreispfarrerin, die ihren Dienst am 1. Februar 2020 antreten wird, in die Überlegungen und Prozesse der zukünftigen Pfarrstellenverteilung mit einbinden zu können. Voraussichtlich im Frühjahr wird die Kreissynode nun darüber zu befinden haben.