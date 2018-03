Brake /Jever 1910 wurde der gebürtige Braker Georg von der Vring Volksschullehrer in Horumersiel. Er war für die unteren Jahrgänge der zweiklassigen Volksschule zuständig. „Daß man mich an einen Ort, fern von einer Eisenbahnstation, schicken würde, hatte ich erwarten müssen. Diejenigen jungen Lehrer, die in ihrer Seminarzeit ausgeprägte geistige Interessen bekundet hatten, pflegte der Staat, um ihnen die Möglichkeit der Weiterbildung durch den Besuch von Theatern und Konzerten in der Residenz vorzuenthalten, entweder tief in den Mooren oder hoch an der See unterzubringen“, schreibt von der Vring in seiner Autobiografie „Die Wege tausendundein“. Von der Vring war darüber keineswegs unglücklich. Er schildert das Leben in dem Fischerdorf, Spaziergänge am Deich und den Blick auf die See. In „Pysum“, wie von der Vring Horumersiel nennt, besuchte ihn auch der spätere Verleger Peter Suhrkamp, der mit dem Rad aus Osternburg angereist war. Sein Seminarkollege Adolf Tebbe machte ihn auf die Kunstschule in Berlin aufmerksam. Und von der Vring erreichte tatsächlich, dass er aus dem Schuldienst beurlaubt wurde und von 1912 bis 1914 an der Königlichen Kunstschule ausgebildet wurde.

In Berlin veröffentlicht er auch sein erstes Buch, eine Gedichtsammlung im Selbstverlag. Das Geld dafür hatte er von einer Tante erhalten. Das Buch blieb ein Misserfolg, seine Tante soll die nicht verkauften Exemplare nach und nach verschenkt haben.

Im April 1914 lernte von der Vring seine Mitschülerin Therese Oberlindober kennen, die er 1917 heiraten sollte. Nach Abschluss der Kunstschule wurde von der Vring eine Zeichenlehrerstelle am Realgymnasium in Rüstringen (dem oldenburgischen Teil von Wilhelmshaven) angetragen. Er erfuhr vom Tod seiner Seminaristenkollegen im Krieg – was ihn zeitlebens beschäftigte und Ausdruck in seinen Romanen, Erzählungen und Gedichten fand.

Und zum 1. Februar 1916 wurde von der Vring zum Militärdienst eingezogen. Nach der Grundausbildung war er an der Westfront bei Verdun, dann an der Ostfront, wo er in Wolhynien durch einen Armschuss verwundet wurde. Im Anschluss an seine Genesung, absolvierte er einen Offizierslehrgang und wurde einer Maschinengewehr-Kompanie zugeteilt, die bei Verdun stationiert war. Einen kurzen Urlaub nutzte von der Vring, um Therese Oberlindober im November 1917 in Berlin zu heiraten. Im September 1918 schließlich wurde der Offizier an der Westfront bei Varennes schwer verwundet und kam in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Seine Frau nahm an, dass er tot sei. Erst nach zwei Monaten erfuhr sie, dass ihr Mann im Gefangenenlager Richelieu war. Bis Herbst 1919 war von der Vring in Gefangenschaft, dann kehrte er zurück. Er nahm zum 1. Dezember 1919 eine Stelle als Zeichenlehrer am Mariengymnasium in Jever an.

Das Ehepaar von der Vring gehörte der Künstlergruppe „Barke“ an, die unter anderem in Oldenburg ausstellte. In Jever blieben sie freilich Außenseiter. Das politische und gesellschaftliche Klima war deutschvölkisch und bald auch nationalsozialistisch geprägt. Als von der Vring 1928 die Rede auf den Verfassungstag (3. August) halten sollte, erschien er in seiner Offiziersuniform mit Orden und gab ein Bekenntnis auf die Republik ab – was seine Kollegen im Mariengymnasium mehrheitlich nicht getan hätten. Sie empörten sich über von der Vrings literarische Schilderung von sinnlosen militärischen Befehlen. Sein Erfolg als Schriftsteller erlaubte ihm, der Enge der Kleinstadt zu entkommen. Über Nacht verließ er Jever am 8. Oktober 1928, nur ein einziges Mal kehrte er zurück.