Brake Frederic Hormuth ist ein Anarchist. Ein radikaler Meuterer, der verbal gegen allen Blödsinn kämpft, der in der Welt kursiert. Und vermutlich ist vieles, was der Mensch tagtäglich hört, absoluter Kokolores. Frederic Hormuth möchte daher wachrütteln nach der Devise, wer anderen eine Grube gräbt sollte sich vorab vergewissern, dass er nicht ins Straucheln kommt und selbst hineinfällt.

Mit seinem Programm „Bullshit ist kein Dünger“ gastiert der Kabarettist in Brake. Der Verein Kultur im Fischerhaus freut sich am Mittwochabend über ein volles Haus: 80 Zuhörer sind gekommen. „Wir sind ausverkauft“, sagt Fokke Oltmanns vom Vorstand des Vereins. Pünktlich um 20 Uhr entert der Entertainer die Bühne. Unter seinem dunklen Jackett trägt er ein gelbes T-Shirt mit aufgedrucktem Ventilator. In seinem Waffenrock erläutert er auch, warum: „Wenn Scheiße auf den Ventilator fliegt, gibt das Kirmes mit Brocken.“ Das Internet, so die Interpretation, verbreitet den Mist.

Das Publikum ist anfangs noch verhalten, während Frederic Hormuth eine Pointe nach der anderen zündet. „Wer hat die Wahrheit?“, fragt er in die Runde, um gleich den nächsten Faden aufzunehmen: Bullshit habe mit der Wahrheit so viel zu tun wie der Thermomix mit Kochen. Bullshit, trichtert er dem Publikum ein, diene der Ablenkung. Und woran ist ein Bullshitter zu erkennen: „Er macht keine Pausen, redet ohne Punkt und Komma, weil er nicht unterbrochen werden will.“ Sein hohles Geschwätz könnte bei einer Zwischenfrage als solches entlarvt werden.

Am 12. Februar 2002 hörte sich das beispielsweise so an. Frederic Hormuth zitiert den US-amerikanischen Politiker Donald Rumsfeld. Der damalige Verteidigungsminister äußerte sich zum vermuteten Giftgas-Arsenal des irakischen Diktators Saddam Hussein. „Es gibt bekanntes Bekanntes. Es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es bekannte Unbekannte gibt. Das heißt, wir wissen, es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Aber es gibt auch unbekannte Unbekannte, Dinge also, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen.“ Was Donald Rumsfeld faselte, war – Bullshit. Der Mist fiel aber auf fruchtbaren Boden: Der 3. Golfkrieg brach am 20. März 2003 aus und war am 1. Mai 2003 beendet. Die Massenvernichtungsmittel wurden nie gefunden.

Nach der Pause kommt auch das Publikum in Schwung. Das zeigt sich bei Rumsfelds Bullshit-Statement und den folgenden Ausführungen. Frederic Hormuth ist nun nicht mehr auf schnelle Gags bedacht, sondern zeigt sich pointierter, tiefsinniger. Seine Sätze belässt er nicht mehr abgehackt im Raum, knüpft viel mehr daran an. So führt beispielsweise die Aussage „Druck muss man aushalten, sagte die Zitrone, stieg in die Obstpresse und ward nicht mehr gesehen“ hin zum Lied „Wir haben Rüdiger verloren“. Rüdiger ist dem Druck nicht mehr gewachsen, steckt bis über beide Ohren in Verschwörungstheorien. Seine Freunde verstehen ihn nicht mehr, lassen Rüdiger hängen.

Jetzt zeigt Frederic Hormuth seine Klasse, am Klavier mit Mikrofon und sonst nix. Nachdem er sich an Donald Trump, Angela Merkel, Friedrich Merz, Beatrix von Storch und anderen Politikern abgearbeitet hat, brilliert er an den Tasten. Hintergründig sind seine Texte, trefflich arrangiert und intoniert die Lieder. So macht der Anarchist Lust auf mehr – hoffentlich bald wieder im Fischerhaus.