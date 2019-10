Brake Vier Mal hätte man das Fischerhaus füllen können mit Fans, die am Mittwochabend im BBZ-Forum mit „Storno“ das politische Jahr 2019 abgerechnet haben. Erneut habe man aufgrund der großen Nachfrage das altehrwürdige Gebäude verlassen und immer noch nicht alle Kartenwünsche erfüllen können, freute sich Fokke Oltmanns vom Fischerhaus-Kulturverein. Zu diesem Trio ist in Brake längst eine Freundschaft entstanden.

„Gefährlich ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt gar nicht anschauen“, zitierte Thomas Philipzen anlässlich des Humboldtjahrs den Forschungsreisenden als Einstieg, während 2019 für seinen Kollegen Harald Funke die Angst – hauptsächlich vor dem Wolf – ein Grundgefühl war. Immer mit ein paar Rehhaaren zur Re(h)sozialisierung im Gepäck, sei der „gerissener“ als man denkt, scherzte er munter drauf los.

Es ging durch das Zeitalter der Postpolitik, in dem jeder sein Päckchen zu tragen habe; um „Populismus“, der nichts mit dem Problem an Funkes Nasenscheidewand zu tun habe, und um die Klärung der Frage, was eigentlich Demokratie sei.

Herzlich gelacht wurde über das von Putin gebaute „doppelte Beklopptchen“: Johnson und Trump. Letzteren hätte man in England vor 200 Jahren sicherlich nach so viel Unhöflichkeit gegenüber der Queen erschossen. Wenn der Präsident schon nicht mit „denen“ über Grönland reden will – Sachsen könne er haben, hieß es großzügig.

Bekannt sei die Front der AfD gegen Afrika. Und was haben wir jetzt in Sachsen und Brandenburg? Kenia! – dachte Philipzen laut nach. Aber auch für Funke ist Demokratie manchmal einfach schwer zu verstehen. Erst beschäftigt man sich wochenlang mit der Europawahl und der Frage: Weber oder Timmermanns? Und dann werde einfach eine Ursula von der Leyen aus dem Hut gezaubert, beklagte er.

Alle Parteien bekamen ihr Fett weg. FDP-Lindner, im letzten Jahr noch Star und nun Unterwäschemodell, die „sexy Doppelspitze“ der Grünen aus Habeck und dem Bäume umarmenden „Greta“ Söder, der aufgrund seiner 180-Grad-Drehungen allerdings niemals mit dem Segelboot in Amerika ankommen würde, oder die „Volkspartei“ SPD mit ihren zwölf Prozent. Wie eine Turbine, so dass sämtliche Kraftwerke abgeschaltet werden könnten, würde sich Willy Brandt da im Grab drehen, hieß es.

Über stehende SUV, die deutlich ökologischer seien als viel bewegte Kleinwagen, Spahns Motto „Erst impfen und dann die Organe raus“, den CO2-freien Flughafen in Berlin oder „Influnzer“, die nach dem Optimieren ihrer Selfies morgens ihren „Lügenspiegel“ beschimpfen würden, wurde gelacht.

Jochen Rüther übernahm die Rolle des Miesmachers, wenn es um die ungezügelten Essgelüste seines Kollegen Funke ging.

Auch musikalisch – vom umgedichteten Schlager, dem feurigen Lobbyisten-Flamenco bis zum Gangster-Rap und getanzter Waldorf-Pädagogik – überzeugte das Trio mit seinem Programm „Storno“ wieder absolut. Nur ungern wurden die drei nach knapp dreieinhalb Stunden und zwei Zugaben von der Bühne gelassen.