Brake Vorhang auf für Thomas Reis hieß es am Montagabend im Fischerhaus in Brake. Der bekannte und mit zahlreichen Preisen überhäufte Kabarettist präsentierte sein aktuelles Programm „Das Deutsche Reich(t)“.

Eingeladen hatte ihn der Verein „Kultur im Fischerhaus“ um den Vereinsvorsitzenden Fokke Oltmanns – und landetet damit einen gelungen Coup. Über eine Länge von fast zweieinhalb Stunden nahm der Künstler die von Beginn an begeisterten 82 Zuhörer mit in seine Denk- und Redewelt. Und die konnte einem buchstäblich den Atem verschlagen.

Zurzeit gibt es in Deutschland wohl keinen Kabarettisten, der derartig intelligent, querdenkend und schonungslos die Erscheinungen der Zeit benennt und wortgewaltig in nie endende Gedankenfluten und Kettensätze fasst – abgründig und mit allerschwärzestem Humor.

Zunächst stand der Sinn und Unsinn des Begriffes Nation auf dem Prüfstand. „Ein Gespenst geht um in Europa, der Populismus“, so eine der Ansagen. „Eigentlich müssten Populisten wohl eher Grenzdebile genannt werden“, folgerte Reis weiter. Der Kabarettist zog dann alles an populistischen Anführern, deren Welt mit Brettern vernagelt zu sein scheint, durch seinen intelligenten Sprach-Reis-Wolf.

Ganz oben auf der Abschuss-Liste des Kabarettisten stand dabei Donald Trump. Eine von Reis’ Aussagen, die dazu passte, war: „Eine wirklich intelligente Waffe erschießt den, der sie abfeuert.“ Aber auch Putin und Erdogan bekamen ihr Fett weg.

Und dann natürlich die Religionen. Für Thomas Reis sind sie allesamt „ein Wahn“ - alles leere Phrasen und Worthülsen, die für ihn am Ende nur in gegenseitigen Bekämpfen enden. In diesem Zusammenhang bekam Jesus in einem Berliner Freibad Ärger vom Bademeister und Reis selbst fürchtete in einem Albtraum, ihm könne über Nacht ein muslimischer Vollbart gewachsen sein.

Reis nahm das Publikum mit in seinen Kopf, der „ganz dringend einen Spam-Filter“ brauche und steigerte sich wortgewaltig mitunter in einen verbalen Irrsinn, um sich dann selbst wieder zu stoppen. Bei ihm ist durchaus die Frage angebracht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Er war mal Özil, Löw, Reich-Ranicki, mal Angela Merkel oder Markus Söder. Dann wieder ein jammernder, zu kurz gekommener Ostdeutscher oder ein rheinischer Klüngel-Pa-triarch.

Immer rasant witzig und auch – immer ein bisschen verzweifelt: Denn eine an ihm nagende Frage war ihm deutlich anzumerken: Wie kommen wir aus diesem Bretterdenken, dem Errichten von Zäunen und Verbarrikadieren am Ende wieder heraus? Eine einzige Antwort hatte auch Thomas Reis nicht parat, aber den Mut, in einem atemlosen Programm alles zu benennen, was ihm in den Sinn kommt.

Der Deutsche an sich, so Reis, sei naturgemäß ein gesetzestreuer Romantiker. Wenn man aber an diesem Abend genauer hinsah, bekannte auch der Kabarettist in plötzlicher Wandlung: „Ihr alle seid wundervolle Menschen“. Nicht ohne vorher auf der Aussage zu bestehen: „Es ist gut, dass ihr mich nicht nackt gesehen habt.“