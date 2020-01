Brake Um es vorweg zu sagen: Nein, Simone Solga hat kein rechtes Kabarettprogramm verfasst. Dieser Kritik war die Künstlerin nach eigenem Bekenntnis im Vorfeld ausgesetzt gewesen. Solga selbst trat am Montagabend mit ihrem Programm den Beweis an, dass sie im Gegenteil in überhaupt gar keiner politischen Ecke zu verorten ist.

Die Künstlerin zeigte eine Vorstellung in allerbester Kabarett-Tradition: Von einem Monate andauernden akribisch alles anschauenden Beobachtungsposten ausgehend, schlüpfte sie in alle möglichen Rollen, um die gesellschaftlichen Missstände aufzudecken.

Ausverkauftes Haus

Auf Einladung des Vereins „Kultur im Fischerhaus“ präsentierte die Kabarettistin in einer Vorpremiere ihr neues Programm „Ihr mich auch“. Die ehemalige „Kanzlersouffleuse“ brach mit ihrem gut zwei Stunden andauernden Wortfeuerwerk buchstäblich zu neuen Ufern auf und ging damit dennoch zurück zu den Wurzeln: die gebürtige Leipziger Schauspielerin macht wieder Kabarett pur. So wie in der Leipziger Pfeffermühle von 1989 bis 1993 oder bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft von 1995 bis 2000.

Das Publikum im ausverkauften Fischerhaus durfte die Verwandlung von der Berliner „Kanzlersouffleuse“ zu einer Kabarettistin miterleben, die kein Blatt (mehr) vor den Mund nimmt und sich das freie Wort nicht verbieten lässt. Laut Programmvorankündigung ist das Land nämlich mittlerweile „ein Land der Besserwisser, Untergangsprediger und Meisterheuchler“. Und weiter kann man dort nachlesen: „Wenn das Volk sich schon nicht wehrt, dann machen wir eben unsere eigene Revolution“.

Und genau das machte Simone Solga – sie wehrte sich und stocherte genüsslich in den markantesten gesellschaftlichen Brennpunkten herum. So ziemlich alles bekam sein Fett weg. Gleich zu Beginn bekannte sie: „Die alte Solga gibt es nicht mehr. Ebenso wenig wie die SPD.“

Kein gutes Haar wurde an den möglichen Merkel-Nachfolgern gelassen. Ob Scheuer, Giffey, Merz – für Solga sind sie allesamt Witzfiguren. Und die neue CDU-Parteivorsitzende stand ganz oben auf der Kritik-Liste: „Also, AKK, so hat mich keiner überzeugt seit Egon Krenz.“

Und dann – die Grünen. Bei denen entdeckte Solga auch eine Maske, die sich prächtig herunterreißen lässt. Da wird die „eingebaute moralische Vorfahrt“ angeprangert: „Schön, wenn jetzt nur noch die Reichen fliegen können.“ Solga stellte den Zusammenhang gleich selber her für das Publikum: „Und klar, Leute, wen wählen dann die Besserverdiener?“

Anregung zum Denken

Bei Solga kommt wirklich keiner ungeschoren davon: Ob ein zusammenbrechendes Schulsystem, in dem die Lehrerin langsam vor Elektro-Shisha, ADS-geplagten Schülerinnen und Schülern mit extremen Desinteresse und islamistischer Frauenablehnung kapituliert („Ich will das Fliegende Klassenzimmer zurück“) oder ein nicht abzuschiebender arabischer Clan-Chef – Solga lässt nichts aus.

Irgendwann im Laufe des Abends mutiert sie dann zur polnischen Pflegerin, der auffällt, wie lieblos das Land mit seinen Alten umgeht. Das ist hart, aber Solga bohrt gerne in den Wunden. Denn eigentlich findet sie, dass Deutschland ein prima Land sei, in dem der normale Bürger die eigentliche Revolution machen könne: „Denn alle wollen doch nur ein bisschen leben. Ein bisschen fernsehen und ein bisschen im Garten arbeiten“.

Fazit: Ein kontroverser, ein politischer Abend, der dem Publikum die Fähigkeit abverlangt, hinter Simone Solgas humoristische Rollen zu schauen. Ein Abend, der einen nicht geläutert, sondern nachdenklich das Fischerhaus verlassen lässt.