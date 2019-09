Brake In wenigen Tagen startet die Themenwoche „zuFrieden“ der Evangelischen Jugend Wesermarsch (ejo) in und um die Stadtkirche in Brake. Vom 15. bis 21. September wird ein umfangreiches Programm geboten, das sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven annähert.

In den letzten Monaten haben dafür viele junge Menschen aus der gesamten Wesermarsch unzählige Stunden ihrer Freizeit investiert. Sie hoffen nun, dass ihre Arbeit angenommen wird und viele Menschen die Chance ergreifen werden sich, vor Ort ein eigenes Bild von der Veranstaltung zu machen.

• Sonntag

Um 15 Uhr wird die Veranstaltung am Sonntag, 15. September, mit einem Kindermusical eröffnet. „Wir zeigen Gesicht“ wird vom ökumenischen Jugendchor Brake gezeigt. Ab 16 Uhr öffnet das Café Weltladen, der „Friedensrummel“ rund um die Stadtkirche beginnt. Um 19 Uhr können sich die Gäste auf einen Auftritt des Spontantheaters Bumerang freuen.

• Montag

Am Montag, 16. September, öffnet das Café Weltladen um 14 Uhr. Um 19 Uhr wird außerdem zu einem großen Nachbarschaftsabendbrot eingeladen.

• Dienstag

Am Dienstag, 17. September, öffnet der Weltladen ebenfalls um 14 Uhr. Um 20 Uhr startet die Konzertlesung: „Das Tagebuch“, ein Stück über Jochen Klepper vom Vokalensemble.

• Mittwoch

Auch am Mittwoch, 18. September, steht das Café Weltladen den Besuchern ab 14 Uhr zur Verfügung. Von 16.15 bis 16.45 Uhr werden außerdem Friedenslieder mit Gebhard von Hirschhausen gesunden. Am Abend wird um 19.30 Uhr der Film „Aufbruch ins Ungewisse“ gezeigt.

• Donnerstag

Das Café Weltladen öffnet am Donnerstag, 19. September, um 14 Uhr, um 19 Uhr gibt die Kulturkarawane einen Auftritt: Zu sehen gibt es dann Tanz, Musik und Theater mit Jugendlichen aus Uganda.

• Freitag

Am Weltkindertag am Freitag, 20. September, sind Aktionen zum General-Klimastreik geplant. Das Café Weltladen hat ab 14 Uhr geöffnet, ab 16 Uhr bietet das Atelier Konfetti Aktionen an.

• Samstag

Am Samstag, 21. September, tritt um 10.30 Uhr der Kinder & Jugendcircus Alacasam Peppolino auf. Um 19 Uhr startet ein Jugendgottesdienst, um 20 Uhr die Abschlussparty.