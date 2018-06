Brake Unzählige Konfirmanden dürften in den vergangenen 41 Jahren auf die orangefarbenen Fensterrahmen und Heizkörper geblickt haben. Dutzende unterschiedlicher Gruppen haben innerhalb der dunklen Klinkermauern gemeinsam gesungen, musiziert, gespielt, gelernt und diskutiert. Abertausende Menschen sind seit der Eröffnung am 12. März 1977 über den grünen Nadelfilz gelaufen, haben kirchliche und kulturelle Veranstaltungen besucht. Sie alle werden in gut drei Monaten ein ganz anderes Bild vorfinden: Das Paul-Gerhardt-Haus wird innen gründlich modernisiert.

„Es ist die erste richtige Renovierung“, berichtet Pastor Hans-Martin Röker. Der „Hausherr“ weiß, dass das für die Qualität des markanten Gemeindehauses an der Ecke Kirchenstraße/Willy-Brandt-Straße spricht. Allerdings haben sich Technik, Geschmack und Anforderungen seitdem doch stark verändert. Dem will die Kirchengemeinde nun Rechnung tragen.

Da diese trotz, so Röker, „guter Rücklagen“ in ein enges Finanzkorsett gezwungen ist, muss genau überlegt werden, was für 188 000 Euro machbar ist. Allen voran steht dabei das Thema Licht: In den Räumen und im Flur wird auf helle LED-Technik umgerüstet. Helle Wände, Heizkörper und Türen (zum Teil mit Glaseinsätzen) sorgen ebenfalls für mehr Helligkeit in den zum Teil niedrigen und holzvertäfelten Räumen. Aber auch Schatten spielt eine Rolle: So erhalten die Fenster der kompletten Südseite sowie Teile der Westseite eine Außenbeschattung. Vier Jahrzehnte Schwitzen im Sommer soll dann der Vergangenheit angehören.

Ganz wichtig ist Pastor Röker aber auch die Neugestaltung des Sanitärbereichs. Dieser wird deutlich großzügiger (wofür ein Abstellraum wegfällt) und vor allem barrierefrei gestaltet. Auch Zwischentüren werden verschwinden. Die Haupteingangstür (mit Bewegungsmelder) und die Flügeltür zum Saal werden breit gestaltet. Zudem werden rund 200 Quadratmeter neuer Teppichboden verlegt – in einem Lavaton.

Um das Budget halten zu können, wollen Freiwillige der Kirchengemeinde kräftig mit anpacken. An diesem Samstag sollen Türblätter ausgebaut, Zwischenwände demontiert und Sanitäranlagen abgebrochen werden. Ab 18. Juni übernehmen dann die gewerblichen Unternehmen.

Alle Wünsche kann sich die Kirchengemeinde noch nicht erfüllen. So muss die Erneuerung der Schiebetüren im Saal noch warten, Vorbereitungen für die Elektrik sowie für W-Lan im ganzen Haus werden aber bereits mit umgesetzt.

Umgezogen ist bereits Christine Köhler mit ihrem Büchereiteam – und mit 1400 Medien. Die Ausleihe wird nebenan im Kirchenbüro fortgesetzt. Auch hier gelten die Öffnungszeiten montags von 15 bis 17.30 Uhr, dienstags 16.30 bis 17.30 Uhr sowie jeden 2. Donnerstag von 16 bis 20 Uhr. In den Sommerferien ist dienstags geöffnet. Ein direkter Zugang ist von der Parkplatzseite möglich.

Auch die anderen Nutzer – von Jugendgruppen über Chöre und Skatrunde bis hin zum Seniorenkreis – beziehen Ausweichquartiere oder machen Sommerpause. Mitte August, so hofft Pastor Röker mit Blick auf den Bauzeitenplan, sollen alle wieder im Paul-Gerhardt-Haus Platz finden. Gemeinsam soll dann am 29. September in den renovierten Räumen gefeiert werden.