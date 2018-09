Brake Erste, noch sphärische Klänge breiten sich aus. Der Rhythmus baut sich langsam auf, drei Männer mit Hut lassen ihre Finger über die Saiten der Gitarren huschen, der vierte Hutträger spielt behutsam das Schlagwerk. Alle tragen Hut, der mit dem schwarzen trägt keine Schuhe. Eine Momentaufnahme ganz zu Beginn des Konzerts von „Tri Continental“ am Donnerstagabend im Centraltheater. Doch die Momentaufnahme, das Visuelle, tritt desto mehr in den Hintergrund je weiter sich das erste Lied entfaltet. Bald gibt es nur noch die Melodien, die Gitarren und Schlagzeug entfalten.

Bill Bourne, der Mann ohne Schuhe, Lester Quitzau und Madagascar Slim haben sich nach zehn Jahren selbstgewählter Trio-Pause mit dem Schlagzeuger Michael Treadway zusammengetan und touren als „Tri Continental“ wieder durch die Lande. Vor allem in den ersten Jahren dieses Jahrtausends haben sich die drei Musiker von Toronto (Kanada) aus aufgemacht, ihre unterschiedlichen Einflüsse zusammenzubringen – und begeisterten damit Freunde der guten Gitarrenmusik überall auf der Welt.

Eine Begeisterung, die die Pause und die Solo-Projekte der Musiker schadlos überstanden hat. Denn, und das einte die teilweise von weiter weg extra angereisten Fans von „Tri Continental“: Egal ob zum ersten oder zum hundertsten Mal gehört – die musikalische Mischung aus Folk, Blues und Country, die Verbindung der madagassischen (Madagascar Slim), niederländischen und dänischen (Lester Quitzau) und kanadischen Wurzeln (Bill Bourne) ziehen den Zuhörer nahezu sofort in ihren Bann. Das Zusammenspiel der Gitarren – im Centraltheater meist die beiden E-Gitarren von Madagascar Slim und Lester Quitzau und die Akustikgitarre von Bill Bourne – ist einfach meisterhaft. Teilweise in gänzlich anderen Melodien beginnend, finden die Musiker immer zusammen und tanzen regelrecht miteinander.

Aber auch das Schlagzeug von Michael Treadway fügt sich mühelos in die Harmonien ein und hebt das Klangerlebnis dadurch auf die nächste Stufe. Beispielhaft: ein Lied in Malagasy, der Muttersprache von Madagascar Slim. Es geht um ein Paar, welches entgegen aller Hindernisse heiraten will und dies den Eltern „beichtet“. Nun dürfte das Madagassisch der Zuhörer ziemlich eingerostet sein, aber auch ohne die erklärenden Worte von Madagascar Slim, der in diesem Lied den Hauptgesang übernahm, spricht die Musik für sich. Das wie ein aufgeregter Herzschlag daherkommende Schlagzeug, die zum Teil widersprüchlichen Melodien der Gitarren, die sich dann doch zu einer Stimme vereinen – auch ohne Textverständnis erzählen die Musiker hier eine Geschichte.

Und diese herausstechende Eigenschaft, dass die Melodien, die Akkorde, die unterschiedlichen Tonlagen der Instrumente nicht nur Mittel zum Zweck sind, sondern schon für sich genommen ein Kunstwerk, zog sich durch den ganzen Abend im kleinen Saal des Centraltheaters. Mehr als zwei Stunden lang spielten „Tri Continental“, begleitet vom zunehmenden Applaus der rund 30 Zuhörer. Ein Abend, der mal wieder zeigte: Auch in der Stadt am Strom gibt es Konzertabende in Großstadtqualität.