Konzert In Brake: Zeitreise in die Blues-Welt

Brake Ein besonderer Konzertgast wird am kommenden Donnerstag, 27. August, im Centraltheater Brake begrüßt. Der Gitarrist und Sänger Ralph de Jongh wird im Saal 2 ein Solokonzert geben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. „Auch wir unterstützen die Künstler in der Coronazeit“, merkt CTB-Leiter Norbert Ostendorf an.

Die Kritiken sind euphorisch: Ralph de Jongh, niederländischer Sänger und Liedermacher, Preisträger des Dutch Blues Award 2011 und der Dutch Blues Challenge 2014, sei die wohl größte Entdeckung in der niederländischen Blues-Szene des 21. Jahrhunderts, heißt es überschwänglich.

In den Niederlanden ist der Gitarrist und Mundharmonikaspieler bereits sehr bekannt, und auch in Deutschland mehrt sich sein Bekanntheitsgrad. Er hat zwar schon öfter in deutschen Clubs gespielt, seine erste offizielle Deutschlandtournee hat Ralph de Jongh jedoch erst 2017 angetreten – und hat dabei auch bereits im Braker Centraltheater Station gemacht.

Auch diesmal möchte der Sänger und Liedermacher, 1975 in Roosendaal geboren, seine Zuhörer wieder mitnehmen auf eine Zeitreise, zurück in den Blues-Sound der Goldenen Zwanziger, der amerikanischen Südstaaten und der Sixties von Keith Richards und Mick Jagger.

Wie in Trance gewähre er den Zuhörern während seiner Konzerte Zugang zum Labyrinth seiner Seele. Das sei pur, das sei Emotion, das sei Ralph de Jongh, heißt es in der Konzertankündigung. Er sei ein Musiker mit Leib und Seele – und genau das bringe er auf die Bühne.

Wegen der Corona-Auflagen gibt es nur wenige Konzertkarten zum Preis von 18 Euro. Die Karten sind über die Internet-Seite des CTB oder an den Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Anschriften werden online sowie beim Vorverkauf direkt abgefragt und hinterlegt.