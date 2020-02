Brake Zwei Stunden Power, scharfe Gitarrenriffs, fetzige Bläsersounds und große Hits der Rockgeschichte: The Rascals kommen nach Brake, an diesem Sonnabend, 22. Februar, präsentieren sie ihre Musik-Show, mit der sie seit Jahren im norddeutschen Raum auf Erfolgskurs sind, ab 20 Uhr im BBZ-Forum, Gerd-Köster-Straße 4. Die Bremer Band gehört längst zum Braker Veranstaltungskalender und hat hier eine große Fangemeinde. Die Band verspricht ein Programm, in dem sich Hit an Hit reiht. Durch den Abend führt Jörg Sonntag, Urgestein des legendären Bremer Beat-Clubs.

Es war die Zeit, als das Schwimmbad noch Badeanstalt hieß. Als die Mädels noch Petticoat trugen und die Männer sich Brisk in die Haare schmierten. Als Kinos noch Lichtspielhäuser waren und man zu „Jailhouse-Rock“, „Tutti Frutti“ oder „Let’s Have A Party“ abhotten ging. Die Zeit stand für Tabubruch, Aufklärung und Lebenslust. Für Blue-Jeans, Isetta und Kofferradio, für Vinylplatten und Nierentisch. Dahin zurück versetzen The Rascals ihr Publikum in ihrer „Rascals Rock’n’Roll Show“. Sie alle sind Zeitzeugen, Musiker mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung, die bei verschiedenen Gruppen wie Happy Times, Mushroams, Caliber 38, Blax oder eben den Rascals ein Stück Bremer Musikgeschichte mitgeschrieben haben – und sie wollen das Lebensgefühl der wilden 50er- und 60er-Jahre weiterhin erlebbar machen.

The Rascals waren in den 1960er-Jahren eine echte musikalische Größe in der Hansestadt und starteten vor sechs Jahren einen Neuanfang. Sie begeisterten die Besucher mit ihren Versionen großer Klassiker von „Blue Suede Shoes“ über „Great Balls Of Fire“ bis hin zu „Johnny B. Goode“. In der neuen Show wird jetzt die Rockgeschichte weitererzählt, bis zu den Top-Hits der Rolling Stones.

Rund 30 Hits aus dieser Zeit wird die Band an dem Abend präsentieren. Im Hintergrund laufen dazu bewegte Bilder aus vergangenen Tagen, sie lassen auf der Bühne die Großen des Rock’n’Roll wieder auferstehen: Bill Haley, Little Richard, Fats Domino oder Elvis Presley. Karten gibt es für 25 Euro unter