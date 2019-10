Brake Kurt Seibert, 1944 in Lodz geboren, lebt seit Jahrzehnten in Brake. Und weil die evangelische Kirchengemeinde Brake an der Weser sich jüngst einen völlig restaurierten und sehr gut erhaltenen Konzertflügel zugelegt hat, beschlich ihn die Idee, eine Konzertreihe zu organisieren. Und da kam ihm der 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens gerade recht.

Zehn Veranstaltungen bis Dezember 2020 Zehn Veranstaltungen werden in der Konzertreihe zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven in Brake angeboten. Zum Auftakt hält Pfarrer Christian Egts einen Einführungsvortrag mit Musikbeispielen von Kurt Seibert am Samstag, 12. Oktober, im Paul-Gerhardt-Haus, Kirchenstraße 24. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Veranstaltungen mit Kurt Seibert, dem Klaviervirtuosen Stephan Möller sowie mit dem Herbert Piano Trio folgen am 29. Oktober, 16. November, 31. Januar, 24. März, 26. März, 23. Mai, 12. September, 8. Oktober und 16. Dezember jeweils um 19.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Gollenstede (Telefon 04401/930880) sowie im Kirchenbüro (Telefon 04401/704257). Eine Karte kostet im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Kurt Seibert ist von dem im schwarzen Lack glänzenden Konzertflügel, der mittlerweile im Paul-Gerhardt-Haus, dem evangelischen Gemeindezentrum, steht, begeistert. „Gute Konzertflügel sind fast unsterblich, wenn sie gut gewartet werden“, sagt der 75-Jährige. Das hochwertige Instrumente hatte er in einem kleinen Musikgeschäft in einem Dorf zwischen Peine und Uelzen aufgespürt. „Es war dort von privat in Zahlung gegeben worden“, so Kurt Seibert. Seinen wieder erlangten hervorragenden Klang verdankt der 35 Jahre alte Konzertflügel nun einem Techniker, den Kurt Seibert seit rund 30 Jahren kennt und der auch für den Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim arbeitet. „Er war zweimal am Instrument“, so Kurt Seibert. Wie stark man den Klang beeinflussen könne, finde er spannend. Das Instrument sei nun klanglich auf Beethoven abgestimmt, merkt der Leiter der Braker Konzertreihe schmunzelnd an.

Damit die Menschen hören können, was in dem Flügel steckt, hat die evangelische Kirchengemeinde als Veranstalter gemeinsam mit der Kulturförderung Brake, die in diesem Rahmen drei Veranstaltungen anbietet, diese Konzertreihe mit insgesamt zehn Veranstaltungen ins Leben gerufen. Den Einführungsvortrag „Ludwig van Beethoven: Musik der Freiheit“ hält Pfarrer Christian Egts mit Musikbeispielen von Kurt Seibert an diesem Samstag, 12. Oktober. Beginn ist um 19.30 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus an der Kirchenstraße 24 in Brake.

Nun also Beethoven. „Er war ein wacher Zeitgenosse“, betont Christian Egts. Die kirchenmusikalische Tradition habe er schon als Jugendlicher in sich aufgesogen. „Er hat alle modernen Strömungen seiner Zeit aufgenommen“, so der Pfarrer weiter. Die Musik wollte explizit aufklärerisch sein. Daher würden die Werke Beethovens, die gespielt würden, auch in den geschichtlichen Zusammenhang gestellt und entsprechend erläutert.

Er finde es toll, dass es in Brake so viele Leute gebe, die sich engagierten, betont der Vorsitzende der Kulturförderung, Norbert Ostendorf. Dass die in diesem Jahr gestartete Musikreihe „Saitensprünge“ auch im Jahr 2020 fortgesetzt werde, erwähnt der Kreiskantor Gebhard von Hirschhausen.

Das hervorragende Programmheft hat Christa Bahlmann gestaltet. Sie erwähnt, dass der alte Flügel der Kirchengemeinde ausgedient hätte. „Er war in einem schlechten Zustand“, merkt sie an. Umso mehr freue sie sich darüber, dass der Chor nun vom neuen Instrument profitiere und Gemeindeglieder, über die Konzertreihe hinaus, sich bei Gottesdiensten an dem Instrument erfreuen können. Denn Gottesdienste würden in den Wintermonaten auch im Paul-Gerhardt-Haus gehalten, merkt sie an.