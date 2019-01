Brake Im vergangenen Jahr sind 13 Bücher und Publikationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Schule und Freizeit aus dem Haus der kreativen künstlerischen Familie Berger aus Brake erschienen – darunter ist das neue zweite gemeinsame Kunstbuch „Wohlfühlmalen“ von Eckhard Berger und dessen Sohn Adrian.

Das Buch Wohlfühlmalen enthält die eine Sammlung von in der Praxis erprobten modernen Kunst- und Anmalaufgaben des Autors, Künstlers und Referenten Eckhard Berger. Die Aufgaben orientieren sich an den Fotos des Fotokünstlers und Reiseenthusiasten Adrian Berger und anderer Fotografen.

Ziel ist es, Jugendlichen und Erwachsenen im Beruf und in der Freizeit zu Entspannung und Wohlbefinden durch Betrachten und Anmalen zu verhelfen, so Berger.

Das Autorenteam hat wie in seinem Buch „Glücksmalen“ ein innovatives und effektives meditativ-aktives und evokatives Konzept mit besonderen Fotothemen aus Alltag, Natur, Kunst, Architektur und naher und ferner Umgebung und grafischen Formsprachen entwickelt. Auch sind Fotos aus der Wesermarsch enthalten.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Jugendliche und Erwachsene in der Schule, im Beruf und in der Freizeit heutzutage immer häufiger in reizüberfluteten Umgebungen, schnelllebigen Zeiten und in vielen Belastungssituationen zurechtkommen müssen. Ein Übermaß an physischer und psychischer Anspannung ist sehr schnell die Folge. Dabei kann das Gefühl von Entspannung und Wohlbefinden weniger werden oder verloren gehen.

Das Buch Wohlfühlmalen fordert in Interaktion und im Kontext mit faszinierenden Fotos und grafischen Inhalten zum Anmalen auf. Sehr Schnell entsteht während des Anmalprozesses eine meditative und gelassene Atmosphäre – verbunden mit einem Wohlbefinden. Positive Energien, Entspannung und ein Flow-Erleben folgen.

Menschen, die sich wohlfühlen, sind im Vorteil. Sie leben besser. Dazu stehen Adrian und Eckhard Berger.

Das Buch ist im Kohl-Verlag erschienen, umfasst 80 Seiten und ist imm Buchhandel und im Internet erhältlich.

Ein weiteres Gemeinschaftswerk der beiden Autoren soll im nächsten Jahr rechtzeitig zu den Buchmessen erscheinen, berichtet Berger. Adrian Berger wurde 1987 in Oldenburg geboren und wohnt jetzt in Bremen. Der Manager und Wirtschaftsberater hat Wirtschaft in Bremen und Oldenburg studiert.

Schon von klein auf hat er sich für Fotografie interessiert. Mittlerweile hat er sich einen Namen gemacht durch zahlreiche Fotoausstellungen, durch Fotoreisen und Publikationen mit Tipps für Anfänger und Fortgeschrittene. Seine Spezialgebiete sind Porträt-, Natur-, Landschafts- und Architekturfotografie.

Eckhard Berger wurde 1951 in Brake geboren. Er hat Kunst, Psychologie und Pädagogik in Oldenburg studiert und als Lehrer in Brake gearbeitet. Daneben hat er sich künstlerisch betätigt und sich mit Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen, gern auch in Zusammenarbeit mit seiner Frau Barbara und/oder seinem Sohn Adrian, einen Ruf erarbeitet.

Weitere Informationen unter www.teamberger.de