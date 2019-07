Brake Auch in der zweiten Jahreshälfte hat Brake kulturell einiges zu bieten: In die nächste Runde startet das Programm der „Kultur im Fischerhaus“ am Donnerstag, 19. September. Seit knapp 25 Jahren organisiert der Verein acht Veranstaltungen im Jahr im besonderen Ambiente des Fischerhauses an der Mitteldeichstraße 34 in Brake mit etwa 80 Plätzen. Fokke Oltmanns und Dieter Fömpe vom Vorstand des Vereins stellten nun das neue Programm vor.

Der zweite Turnus bietet erneut vier Termine für Kulturliebhaber – dreimal Kabarett, einmal Musik, bekannte Gesichter, aber auch ein neues. Die Künstler des letzten Halbjahres seien alle schon mal hier gewesen, erklärt Fokke Oltmanns. „Wir versuchen das aber immer zu mischen“, führt er weiter aus, um auch Abwechslung zu bieten. „Wir sind in der Regel ausverkauft, Musik läuft manchmal etwas schlechter, aber Kabarett ist immer gut nachgefragt“, ergänzt Dieter Fömpe.

Benjamin Eisenberg

Los geht’s mit politischem Kabarett: Der Bottroper Benjamin Eisenberg präsentiert sein Programm „Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin“ im Fischerhaus. „Der Name verspricht schon Neugier“, freut sich Fokke Oltmanns. Eisenberg sei vor vielen Jahren bereits einmal hier gewesen, jedoch mit einem anderen Programm. Politik, Demokratiefeinden oder ganz banalen Alltagsidioten versetzt er gerne einen Hieb.

„Storno“

Für die drei Kabarettisten der bekannten Gruppe „Storno“ aus Münster muss das Fischerhaus verlassen werden: Die Nachfrage ist zu groß, letztes Jahr kamen etwa 300 Zuschauer. Daher zeigen sie ihr Programm „Die Abrechnung 2019“ am Mittwoch, 23. Oktober, auf der Forumsbühne im BBZ, Gerd-Köster-Str. 4. Wie bereits regelmäßig seit etwa zehn Jahren präsentieren sie wieder ihren neuen „Jahresrückblick“. „Es ist ihr einziger Auftritt hier im Norden“, freut sich Oltmanns. Ihr Programm sei stets geprägt von Spontaneität, sodass „Lacher auf der Bühne und vor der Bühne“ entstehen.

Thomas Reis

„Das Deutsche reicht“, findet Kabarettist Thomas Reis, der am Montag, 11. November, zum ersten Mal im Fischerhaus auftreten wird. Nationale Klammeraffen, patriarchalische Flintenweiber und die panische Flucht ins Nationale sind nur einige seiner Themen. „Auf ihn sind wir sehr gespannt, er verspricht richtig kräftiges politisches Kabarett“, ist Oltmanns überzeugt.

„Hafennacht“

Die Rettung des maritimen Liedergutes haben sich die Musiker Hafennacht zur Aufgabe gemacht, die wie im letzten Jahr den Abschluss des Kulturjahres feiern. Dies sei zwar ungewöhnlich, aber sie seien letztes Jahr gut beim Publikum angekommen und hätten schon wieder ein neues Programm, so Oltmanns. Zum insgesamt dritten Mal kommen die Sängerin und die beiden Musiker mit Gitarre und Akkordeon also am Dienstag, 26. November, ins Fischerhaus und präsentieren diesmal „Seestücke von Land aus gesehen“ – das erste Mal komplett eigene Lieder.

Der Verein trägt sich aus seinen Mitgliedsbeiträgen von 12 Euro im Jahr. Für diesen Beitrag können die Mitglieder vorzeitig Karten für Veranstaltungen reservieren und bekommen sie ermäßigt.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, der Eintritt kostet zwischen 14 und 16 Euro. Der Vorverkauf startet jeweils einen Monat vorher, Karten gibt es dann in Brake im Reisebüro Wege und bei der Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd eG. Eine Ausnahme gilt für „Storno“: Hierfür können Karten auch telefonisch bestellt werden unter Telefon 04401/700278.