Die Künstler

Dominique Renaud wurde 1960 in Liffol le Grand (Frankreich) geboren. 1974 begann er als Student und Azubi mit seinen ersten Holzarbeiten. Nachdem er für einige Möbelhersteller gearbeitet hat, begann er 1989 als Gitarrenbauer zu arbeiten. Heute übt er diesen Beruf immer noch aus, während er gleichzeitig seine Leidenschaft für Skulpturen in all seinen Formen auslebt. Er war bereits beteiligt an Ausstellungen sowie Symposien in Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz.

Lara Steffe wurde 1969 in Cavalese (Italien) geboren. Von 1983 bis 1988 besuchte sie das Institut of Art Pozza di Fassa. 1992 machte sie einen Abschluss an der Brera’s Academy of Art in Mailand. Im Jahr 1993 begann sie am Visual Art’s institut in Pozza die Fassa zu unterrichten. Seit 2004 nimmt sie an verschiedenen Symposien weltweit teil so in Ägypten, Italien, Frankreich, Finnland und der Schweiz. Ausgestellt hat die Italienerin zudem in ihrer Heimat, in Belgien, Schweden und der Schweiz.

Thorsten Schütt wurde 1963 in Itzehoe geboren. Nach seiner Ausbildung zum technischen Zeichner und einer Umschulung zum Bau- und Möbeltischler begann er 1991 mit einer Weiterbildung zum Bildhauer. 1996 nahm der seine Tätigkeit als selbstständiger Bildhauer auf. Er ist Dozent für Bildhauer- und Trommelworkshops und seit 1988 Organisator von internationalen Bildhauersymposien. Er nahm an Treffen in Deutschland, Frankreich, Ecuador, Österreich, Italien, den USA und der Schweiz teil.