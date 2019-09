Brake Etwas Großartiges, etwas Bleibendes, etwas, das Brakes Innenstadt so richtig gut zu Gesicht steht, ist in den vergangenen Tagen im Puttjengang entstanden: Wo vorher Tristesse herrschte, der Fußgänger einfach nur flott durchmarschierte, wird jetzt gestaunt, bewundert und innegehalten. Dank des 1. Braker Puttjengang Art-Festivals ist die farbenfrohe Schönheit der Kunst eingezogen in den schmalen Durchgang zwischen Breite Straße und Schulstraße.

Dass es am Sonntag zum Abschluss der Aktion nonstop in Strömen regnete, schmälerte die besondere Atmosphäre in dem kameraüberwachten Gang kein bisschen. Ganz im Gegenteil: Zur Vernissage versammelten sich die Gäste mit bunten Schirmen vor den künstlerisch gestalteten Wänden in der Gasse und strahlten alle gemeinsam große Zufriedenheit aus: Mit den Ergebnissen dieser kreativen Reise Erwachsener und Kinder und mit der künstlersichen Aufbruchstimmung, die mit der Aktion durch Brake zieht.

Ideengeberin und Organisatorin Sandra Adams-Korz vom „Konfetti“ war auch im Regen immer noch in heller Aufregung vom gemeinsamen Schaffen so vieler Beteiligter. Und Brakes Bürgermeister Michael Kurz hofft, das vom 1. Braker Puttjengang Art-Festival eine Initiativzündung für weitere Projekte ausgeht. Er sicherte jedenfalls seine Unterstützung zu und freute sich über den ersten Braker Kunstgang: „Hier ist etwas Nachhaltiges und in die Zukunft gerichtetes entstanden.“

Auf großen Flächen des Ganges sind großformatige Kunstwerke entstanden. Die Konfetti-Kinder, Teilnehmer diverser Malkurse bei Sandra Adams-Korz, hingegen haben ihre kleinen Kunstwerke nebeneinander die Wände gebracht. Unter den Aktiven waren am Samstag auch drei Jugendliche: die 13-jährige Anneke Schwarzer, die 14-jährige Mette-Lina Korz und die 15-jährige Eske Wulf. „Ich mache hier mit, weil es mir einfach viel Spaß bereitet, in der Öffentlichkeit zu malen“, sagt Anneke Schwarz. Sie hat zwei übergroße Flügel gemalt. „Hier können sich die Leute davor stellen und ein Foto machen“, sagt sie. Dann wäre es toll, wenn alle die Bilder unter #Konfetti hochladen würden.

Eske hat sich ein Blümchenmotiv ausgesucht. „Das passt gut zu ihr“, sagt Mette-Lina, „zuhause gestaltet sie auch immer Glückwunschkarten mit Blümchen.“ Zudem gestaltet sie ein Fenster mit einem Spruch. „Handlettering mit Sprüchen mache ich seit 1,5 Jahren.“

Die Tochter von Sandra Adams-Korz sagt: „Schon als Kind habe ich mich künstlerisch betätigt und sogar schon unsere Hauswand bemalt.“ Mit ihrer Mutter diskutiert sie immer wieder neue Ideen für das Atelier „Konfetti“. „Ich bin die Denkerin für Aktionen mit Kindern und Jugendlichen“, beschreibt sich Mette-Lina Korz selbst. Für ihren Teil der Wand hat sie sich etwas Großes überlegt: Sie hat Vincent van Gogh auf die Wand gesprayt – begleitet von einigen Sonnenblumen und einem Spruch, den er selbst kreiert hat: „Im Malen ist etwas Unendliches.“

Am Sonnabend erschien dann auch der Braker Fassadenmaler Hussein El Rayess, um einen Stromkasten mit Bildern von Schülern der Grundschule Harrien zu verschönern.Und für ihn gab es eine Überraschung: Ihm wurde ein Bild seiner Enkelin Elena El Rayes (8 Jahre) gewidmet: für Opa „Jido“.