Brake Mit dem Kabarettisten Benjamin Eisenberg startet der Verein Kultur im Fischerhaus sein Programm der zweiten Jahreshälfte. Los geht es am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr im Fischerhaus an der Mitteldeichstraße 34 in Brake. Karten fürs politische Kabarett „Pointen aus Stahl und Aphorismen auf Satin“ sind erhältlich im Braker Reisebüro Wege sowie bei der Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd.

Benjamin Eisenberg ist das zweite Mal zu Gast. Er begann seine kabarettistische Karriere bereits im Alter von 16 Jahren und gehört seit 2001 zu den Machern der Comedy-Show „Comedy im Saal“ in seiner Heimstadt Bottrop. Seit 2003 gewann er zahlreiche Preise. Für sein aktuelles Programm, mit dem er jetzt in Brake auftritt, gelang ihm in der Saison 2016/2017 der zweite Platz der Kabarettbundesliga.