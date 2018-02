Brake Im September vergangenen Jahres fand an der „Kaje“ das „1. Internationale Braker Bildhauertreffen“ statt. Am Mittwoch wurde im Rathaus nun die Dokumentation des Treffens vorgestellt. Und das geschah auch optisch: links des Einganges wurde das während des Symposiums entstandene Werk von Bildhauer Heiko Börner aufgestellt und rechts das von Piotr Zbrozek. Beide Kunstwerke werden künftig das Gelände des Braker Rathauses verschönern.

Fachbereichsleiter Uwe Schubert, der den erkrankten Bürgermeister vertrat, betonte, dass das wesentliche Ziel der Veranstaltung erreicht sei. Die Kaje sei zur Begegnungsstätte zwischen Bildhauern und Bürgern geworden. Er hob exemplarisch die Schüler der Klasse 8b der IGS Brake hervor, die in einem Schulprojekt das Bildhauersymposium begleitetet, Eindrücke gesammelt und Interviews mit den Künstlern geführt haben.

Thorsten Schütt, der als einer der drei Künstler an der Präsentation teilnahm, zeigte sich beeindruckt von der freundlichen Aufnahme in Brake und von der unkomplizierten Lösung bei auftretenden Problemen. Ihn habe besonders gefreut, sagte er, „dass viele Menschen die Gelegenheit wahrgenommen haben, mit uns ins Gespräch zu kommen“. Darunter seien auch zahlreiche erfahrene Handwerker gewesen, die sich mit Holz auskennen würden und sich anerkennend über die Fertigkeiten der Bildhauer geäußert hätten. „Es tut gut, wenn man als Künstler von einem altem Handwerker auf die Schulter geklopft wird und Anerkennung für seine Arbeit bekommt“, sagte Schütt.

Dr. Michael W. Brandt, Geschäftsführer der Oldenburgischen Landschaft, erklärte, dass das Bildhauersymposium sehr gerne gefördert worden ist. Die sieben Tage des Symposiums seien für Brake und der Wesermarsch „ein Höhepunkt in diesem künstlerischen Bereich“ gewesen. Brandt nutzte die Gelegenheit, um auf die „Beratungsstelle Kulturelle Bildung“ hinzuweisen, die im Hause der Oldenburgischen Landschaft eingerichtet worden ist. Sie berät und hilft bei der Antragstellung von Projekten im ländlichen Raum. Sollten in naher Zukunft in Brake oder der Wesermarsch Projekte geplant sein, kann sich vertrauensvoll an die Beratungsstelle gewandt werden, betonte Brandt.

Das Bildhauersymposium konnte nur durch zahlreiche Sponsoren und Helfer verwirklicht werden. Uwe Schubert bedankte sich deshalb noch einmal ausdrücklich bei allen Unterstützern. Er kündigte an, dass ähnliche Veranstaltungen künftig alle zwei Jahre stattfinden sollen.