Brake Der Landkreis Wesermarsch hat aufgrund der großen Nachfrage die werktägliche Sprechstunde seiner ambulanten Hebammenpraxis an der Breiten Straße 65 in Brake von täglich einer auf täglich zwei Stunden ausgeweitet. Das hat die Landkreisverwaltung am Montag mitgeteilt.

Die offene Sprechstunde kann damit ab sofort montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 11.30 Uhr von allen Frauen aus der Wesermarsch ohne Terminanmeldung besucht werden. Darüber hinaus werden an diesen vier Tagen jeweils von 8.45 bis 9.30 Uhr sowie von 11.30 bis 12.15 Uhr Termine nach Vereinbarung angeboten. Terminvereinbarungen können montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter Telefon 04401/927655 getroffen werden.

An den Donnerstagen wird die offene Sprechstunde nachmittags angeboten – jeweils von 15 bis 17 Uhr (bisher bis 16 Uhr). Termine werden donnerstags für die Zeit von 14.15 bis 15 Uhr sowie von 17 bis 17.45 Uhr vergeben.

Irmhilde Fuhrmann, Maria Jordan, Anja Ullrich und Inger Moser bilden das vierköpfige Hebammenteam des Landkreises in der Kreisstadt. Die vier Hebammen bieten werdenden und frisch gebackenen Müttern aus der gesamten Wesermarsch in der ambulanten Hebammenpraxis ein umfassendes Vor- und Nachsorgeangebot an. Einen Schwerpunkt ihrer täglichen Arbeit stellt dabei die ambulante Wochenbettpflege dar.

Das Angebot der Hebammenpraxis des Landkreises ist für die Frauen kostenlos und geht – unabhängig von Krankenkassenleistungen – über den neunten Monat hinaus, betont die Kreisverwaltung.